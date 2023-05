Dansk stjerne havde fået nok: Skrev afskedsbrev

De blev kaldt verdens smukkeste par og sang for udsolgte sale i hele verden i slut-50'erne og start-60'erne. Men pludselig tog historien om det forelskede par og den musikalske duo en uventet drejning: Fra stjernestøv og calypso-toner til skilsmisse, smugling, svindel - og drab. Med Susse Wold som fortæller, dykker Ekstra Bladet ned mysteriet om verdensstjernerne. Lyt til podcasten her.

Nina van Pallandt var nedtrykt og ville gøre en ende på det hele, da hun indså, at hendes ægteskab med Frederik var slut. Men det endte med at være hende, der overlevede på den lange bane

Der er for alvor drama i fjerde episode af Ekstra Bladets spændende podcast-serie 'Nina & Frederik' i otte afsnit, der handler om en af de største danske musikalske eksportsucceser nogensinde.

En duo både musikalsk og privat, der tilmed blev kaldt 'verdens smukkeste par', inden det hele pludselig var knapt så smukt.

Det lakker således mod enden for Nina og Frederiks van Pallandts ægteskab og dermed også for deres professionelle karriere, da Frederik mod slutningen af 1960'erne bliver forelsket i en anden kvinde.

Hun hedder Dorthe, og de skal endda have et barn sammen.

Nina og Frederiks børneflok talte tre, men da Frederik fik barn med sin elskerinde Dorthe, legede de for en stund alle storfamilie. Her Nina og Frederik med egne børn. Foto: Polfoto

Den utro type

Frederik har aldrig lagt skjul på over for sin kone, at han er glad for andre kvinder, og da parret indgik ægteskab i 1960, havde han endda betinget sig, at han kunne få lov til at beholde en elskerinde i Tyskland.

Nu er det hele ramlet - især efter at Frederik ændrer livsstil, bliver glad for stoffer og gennem flere år skejer ud med jetset-venner på Ibiza.

Men i stedet for at gå fra hinanden holder Nina og Frederik facaden udadtil. De to, Frederiks elskerinde og deres nu sammenbragte børneflok på fire leger således storfamilie.

I det skjulte er Nina dog ved at krakelere mentalt.

Nina van Pallandt overvejede at gøre en ende på det hele, men kom helldigvis på andre tanker. Og på sigt kom hun bedst ud på den anden side, mens manden røg ud i kriminalitet. Foto: Jørgen Sperling/Ritzau Scanpix

Spiller sidste koncert

Duoen har dog stadig en lang række koncerter i udlandet, der skal overstås, og de private problemer må derfor parkeres for en stund.

Nina og Frederik spiller deres sidste koncert sammen i Sydafrika i 1969 nærmest præcis 10 år efter, at parret blev kærester, og da Nina alene går ombord for at flyve hjem til London, hvor parret har en lejlighed, mens han drager mod hjemmet på Ibiza, er det med tungt hjerte.

Her indser hun, at hun fremover må leve uden Frederik efter et stormomsust forhold og en musikalsk karriere, der stak af fra den ene dag til den anden, men faldt fra hinanden over en årrække.

Der var mange opture i Nina og Frederiks forhold og karriere, men lige så mange nedture var der også. Parret gik fra hinanden i 1969, men blev først officielt skilt i 1975. Foto: Polfoto

Køber sovepiller

En dag bliver det for tungt. Ninas verden bryder sammen.

Hun afleverer børnene, køber sovepiller og skriver et afskedsbrev.

- Jeg ved ikke, hvor Frederik var på det tidspunkt, men Nina sad der med et knust hjerte, siger Ninas barndomsveninde Annett Wolf, som medvirker i podcasten.

Hun kom til London for at trøste veninden. For Nina endte med at fortryde sine dystre planer.

Her hele historien om parrets brud, Ninas dystre tanker, venindens erindringer og hvordan Nina og Frederiks respektive liv og karrierer udvikler sig - i Frederiks tilfælde tragisk med døden til følge - i podcasten her:

