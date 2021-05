Dansk stjerne i stor sorg

Skuespiller Danica Curcic har for få måneder siden mistet sin far

For Danica Curcic har coronanedlukningen været ekstra hård at komme igennem.

For kort tid siden har 35-årige skuespiller nemlig mistet sin far efter et længere sygdomsforløb, fortæller hun den fremmødte presse på den røde løber i anledningen af lørdagens uddeling af Bodilprisen.

- Jeg mistede desværre min far for nogle måneder siden, så det har været ret godt at have denne her tid, som kun har været med familien, hvor vi har kunnet tage os af ham, siger hun.

Trods nedlukningen og restriktionerne fik familien dog sagt farvel på bedste vis.

- Jeg har det okay. Jeg var der meget og var meget en del af det hele, så det har hjulpet på sorgprocessen. Men jeg har det godt, og vi holder sammen i familien, fortæller Danica Curcic.

Fantastisk

Nu glæder Curcic sig over endelig at kunne fejre filmkunsten med uddelingen af Bodilprisen.

- Det er fantastisk, at vi overhovedet kan mødes. Det er lidt surrealistisk at være ude blandt mennesker så tæt på, men det er fantastisk, siger hun.

Danica Curcic var nomineret i kategorien bedste kvindelige hovedrolle for sin præstation i filmen 'Undtagelsen'.

Her gik den eftertragtede statuette dog til stjernefrøet Kaya Toft Loholt for rollen i 'En helt almindelig familie'. Den 13-årige Kaya Toft Loholt blev dermed den yngste vinder af en Bodilpris nogensinde.