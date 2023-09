Dansk stjerne indrømmer: - Det betyder ikke noget for mig

Lars Brygmann er en af landets mest skattede skuespillere, men han 'har rigeligt at spise derhjemme', erklærer han. Derfor har han modsat kollegaer ingen drøm om at slå i gennem i udlandet

Han er en af landets mest benyttede skuespillere med et af de mest kendte efternavne i dansk showbiz og film.

Alligevel er Lars Brygmann ikke som skuespillere er flest.

Pengene i det store udland lokker ham nemlig ikke. Det gør derimod roller med saft og kraft i.

Den 66-årige stjerne lader sig således ikke, som mange af sine 'ligesindede', lokke af prominente roller i udlandet, for det er slet ikke en drøm, han går rundt med.

- Ikke rigtig, nej. Det har jeg ikke. Det kræver hårdt arbejde. De af mine kollegaer, som er lykkedes med det, har knoklet og knoklet. Jeg har rigeligt at spise derhjemme. Og så længe jeg har det, så behøver jeg ikke rigtig at gå over på naboens mark, siger skuespilleren.

Ekstra Bladet interviewer Lars Brygmann i forbindelse med uddelingen af SVEND-prisen i Svendborg. Foto: Ernst van Norde

Udlandet ikke federe

- Men er det ikke også nogle gange tilfældigheder, der gør, at man lige kommer med i det rigtige og får et gennembrud i udlandet? Nu kan vi f.eks. se sangeren Christopher, der har lavet en film, som har været på Netflix kloden rundt, og nu skal han på turné i hele verden.

- Jo, det er rigtigt. Men der er også en tendens til at tro, at hvis man laver noget i udlandet, så er det federe, end hvis man laver noget herhjemme. Og sådan har jeg det ikke rigtig. Folk har det sådan lidt, 'ej, jeg har arbejdet i England eller Tyskland' - og så er det bare lidt finere. Sådan har jeg det ikke nødvendigvis.

- Så penge driver dig ikke?

- Det er meget mere de rigtige roller. Og så er jeg så heldig, at jeg har rigeligt at lave herhjemme. Så længe jeg har det, så behøver jeg heller ikke at belaste klimaet så meget ved at flyve. Så bliver jeg her!

Instruktør-drømme

Og det bliver ikke nødvendigvis som skuespiller i fremtiden. Brygmann har således en bestemt ting på sin bucket list.

- Det næste er vel måske at komme om på den anden side af kameraet og måske begynde at instruere. Men ellers bliver jeg ved med at spille. For mig er det nyt hver eneste gang, og jeg siger jo nej til en masse ting også, hvis jeg enten har lavet det før eller ikke er så vild med historien.

- Jeg går meget op i, at jeg er glad for at gå på arbejde. Jeg mener faktisk af et ærligt hjerte, at det ikke betyder noget for mig, om det ligger i Sverige, Australien, København eller Aalborg.

