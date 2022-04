Dansk stjerne indrømmer: Ikke godt for nerverne

Som musicalstjerne har man meget at se til, og det gælder også for landets måske største af slagsen.

Silas Holst skal endnu engang indtage hovedrollen i en stort opsat musical, når han for tredje gang spiller Danny Zuko. Det sker i foråret næste år, hvor han er med i en ny udgave af klassikeren 'Grease'.

Med sit travle liv kan Silas Holst ikke altid være hjemme til aftensmad og putning, hvilket nemt kan give dårlig samvittighed.

Derfor betyder det ekstra meget for ham at kunne vise sine to børn, Maggie på otte og Bob på fem, hvad han laver, når han ikke er hjemme og dermed ikke har tid til at putte dem og fortælle godnathistorier.

Stor ære

Han glæder sig da også til, at de skal se 'Grease'.

- Det er en stor ære at vise mine børn, hvad jeg laver, siger Silas Holst, som indrømmer, at det ikke gør noget godt for nerverne at have de to siddende blandt publikum.

Som da de på hans fødselsdag så ham optræde i forestillingen 'Kinky Boots'.

- Jeg var faktisk mere nervøs der, end jeg var til premieren, fortæller Silas Holst.

Det er ikke kun faderen, der var nervøs. Femårige Bob levede sig meget ind i især én scene:

- På et tidspunkt har Rasmus Fruergaard (i rollen som Don, red.) og jeg en boksekamp. Her rejser Bob sig op og råber: 'Ja, far!', griner Silas Holst og forklarer, at det var sønnens første gang i teatret.

Et eventyrland for børn

Han er også begyndt at tage otteårige Maggie med i systuen og til kostumeprøver. Noget, han betegner som et eventyrland for et barn.

- Der tror jeg, at man vinder mange point på pluskontoen, og så glemmer de, at far ikke har været der fuldt ud de sidste 14 dage, siger Silas Holst.

Til foråret 2023 går det så løs igen, og Silas Holst erkender, at der skal en del koordinering til for at få den travle hverdag til at hænge sammen. Livet som musicalstjerne har dog også sine fordele.

- Når forestillingerne først er i gang, så er jeg den heldige forælder, der først møder på arbejde klokken 19. Derfor er jeg jo den tjekkede far, som henter mine børn tidligt, siger han.

Ligesom de var inde og se 'Kinky Boots', så garanterer Silas Holst også, at børnene skal se 'Grease', selv om historien til tider er alvorlig og for eksempel tager et emne som abort op.

- Det er præcis det, der er så godt skruet sammen ved 'Grease'. Er man syv, tror jeg bare, man ser lyserøde jakker, tyggegummi og hører de gode sange. Det hele kører i to spor, siger Silas Holst.

'Grease' har premiere i foråret 2023, og det bliver med Neel Rønholt i rollen som Sandy Olsson.