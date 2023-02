Dansk stjerne - Jeg har lige fået mundkurv på

Sidse Babett Knudsen var en af de mange fra den danske filmbranche, der lørdag aften var mødt op i København, da Robert-prisen skulle uddeles igen.

Efter en række udenlandske roller er hun igen tilbage i hjemlandet, hvor den hemmelighedsfulde skuespiller er i gang med en ny film.

- Nu er jeg i gang med at filme noget, som jeg lige har fået at vide, at jeg ikke må sige noget om. Men det er superfedt, sagde Sidse Babett Knudsen, der dog løftede lidt af sløret for, at der er tale om en dansk film.

- Men jeg har lige fået mundkurv på, fordi der kommer en pressemeddelelse snart.

Uvidende om 'Borgen'

I løbet af 2022 kunne Sidse Babett Knudsen igen opleves i den populære politiske serie 'Borgen', og det var stort for hende at være tilbage i den rolle, fortalte hun.

- Jeg synes, det er gået godt. Det var nervepirrende at gå tilbage til noget, der havde haft så godt et liv. Men det var så skønt at blive Birgitte Nyborg igen - især fordi det var med en fantastisk instruktør som Per Fly, der startede det hele, og det er en rolle, jeg simpelthen holder så meget af, fordi den er så spændende. Det var en meget stor fornøjelse, sagde hun.

- Vi var selvfølgelig nervøse for, hvordan det ville blive taget imod - eller jeg var. Men jeg synes, det er gået godt. Jeg har i hvert fald ikke hørt andet.

Det er stadig uklart, om der kommer endnu en sæson af den genoplivede serie.

- Det har jeg ikke hørt noget om, lød det fra Sidse Babett Knudsen.

Ekstra Bladet fangede også 'Borgen'-skaberen Adam Price på den røde løber, og samme melding lød fra ham.

Han fortalte, at det kræver, at Netflix og DR sætter sig sammen og bliver enige om at sætte gang i det.

- Det har de jo gjort før, så lad os se, sagde Price, der dog ikke er begyndt at forberede mulighed historier til en eventuel ny sæson.