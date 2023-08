Dansk stjerne scorer kassen: Sælger sommerhuset

Paprika Steen har solgt sit sommerhus for knap to millioner kroner

Den danske skuespillerinde Paprika Steen har netop solgt sit sommerhus, der ligger i de lækre omgivelser omkring Veddinge på Sjælland, for 1.850.000 kroner.

Det fremgår af Tinglysningen.

Det betyder, at den danske skuespiller kan hive en fortjeneste hjem på 700.000, eftersom hun kun selv gav 1.150.000 kroner for det.

Ekstra særligt er det dog, at den høje fortjeneste er kommet på relativt kort tid.

Skuespilleren har nemlig kun ejet sommerhuset siden sommeren 2020.

Prøvet flere gange

Det er dog ikke første gang, at Paprika Steen forsøger at sælge sommerhuset.

Allerede i juni 2022, efter bare to år, valgte hun at sætte sommerhuset til salg til samme pris, som det nu er købt for. Det fremgår af boligsiden Boliga.

Paprika Steen er lige nu aktuel i filmen 'Toves værelse', hvor hun spiller Tove Ditlevsen. Foto: Nordisk Film

Noget tyder dog på, at det ikke gik, som det skulle. I august 2022 blev priset nemlig sat ned til 1.750.000 millioner kroner.

Annonce:

Men da sommerhuset stadig ikke var solgt i oktober 2022, blev det taget af markedet igen indtil maj 2023.

Men nu er det altså langt om længe blevet solgt.

Ren lykke

Selvom Steen har valgt at sælge sommerhuset kun to år efter anskaffelsen, så betyder det ikke, at hun ikke har været glad for det.

Tilbage i september 2020 udtalte hun i hvert fald til Billed-Bladet, at huset 'var ren lykke'.

Derudover tilbragte hun også det meste af sin sommer i 2020 i sommerhuset.

Over for Ekstra Bladet bekræfter hun salget, men 'har ellers ikke det store at sige til det', skriver hun i en sms.

'Jeg besluttede det bare. Intet odiøst i det,' skriver hun videre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvis du kan lide at læse om dyre boligsalg, så læs denne artikel om det mystiske køb af landets dyreste lejlighed: Stor mystik: Køber landets dyreste lejlighed