Dansk stjerne taler ud om modelkarriere

Der er endnu engang lagt op til neglebidning i sofaen under tredje sæson af 'Den som dræber - fanget af mørket'.

Clara Rosager spiller den unge oprørske Alberte, som har et dystert forhold til den landejendom, hun er vokset op på.

- Hun har ingen forældre, der har givet hende kærlighed. Der skal nok ikke så meget til, før hun bliver skubbet hen i en forkert retning, siger hun.

Barndommen på gården har gjort Alberte traumatiseret.

- Det rebelske kommer af en masse vrede fra hendes barndom. Der er en enorm uretfærdighed, som man ikke rigtig kan gøre noget ved, siger Clara Rosager.

Den 26-årige skuespiller er nødt til at gå ind i sig selv i arbejdet med Alberte. Det har lært hende, at vi mennesker ikke er så langt fra hinanden, som vi går og tror.

Begyndte som model

Clara Rosager elsker at spille skuespil, og hun vidste allerede som seksårig, at det var den vej, hun ville.

Men det blev i første omgang jobbet som model, der ledte hende ind foran kameralinsen.

- Det var rigtig meget sjov og ballade, indtil jeg så ikke syntes, at det var så sjovt mere.

- Så besluttede jeg mig for at følge den drøm, jeg altid har haft om at spille skuespil, fortæller Clara Rosager, der, ud over 'Den som dræber - fanget af mørket' er aktuel i flere andre tv-serier og film.

I 2022 spillede hun med i Netflix-serien '1899', og snart kan hun ses på det store lærred i hovedrollen i Bille Augusts nyeste film, 'Kysset'.

Og det passer hende aldeles godt, at karrieren som model nu er fortid.

- Det er jo hårdt, når det handler om udseende, og ikke hvilket menneske du er.

- Når du konstant bliver bedømt på dit udseende, bliver du bare mere og mere tom indeni. Det gjorde jeg i hvert fald, siger Clara Rosager og understreger, at hun kun kan tale på sine egne vegne.

Overfladisk

For hende opstod modelkarrieren tilfældigt, da hun som 15-årig blev spottet af et bureau.

- Når man er så ung, er det jo enormt vigtigt og dejligt at høre, at nogen ser én. At nogen synes, du er interessant.

Men som årene gik, mistede Clara Rosager lysten til at fortsætte.

- Det at være model er bare rimelig overfladisk, fordi det er, hvordan du ser ud, der gør dig interessant. Og det, tror jeg ikke, er vildt godt på længere sigt

Selv om skuespilleriet også handler om at præstere i spotlyset, så kræver det nogle ganske andre evner.

Blandt andet har skuespilleren skullet lære, at der er perioder, hvor telefonen ikke ringer.

- Det var rigtig svært, da jeg var yngre. Det var faktisk virkelig hårdt. Dér kunne jeg virkelig ramme bunden nogle gange og tænke: Det var det. Vi er færdige, og de gider mig ikke mere, fortæller hun.

- Men så ringer telefonen jo igen, og så er man i gang igen. Det er super intenst, siger Clara Rosager.

Det er noget, hun har øvet sig i at acceptere. For som skuespiller er der ingen fast rytme som på en arbejdsplads.

Stopper ikke

I de perioder, hvor hun arbejder, har hun faktisk ikke tid til andet, fortæller hun:

- Jeg bliver stadig overrasket over, hvor meget det går op og ned. Jeg har måske vildt travlt i otte måneder, og så går der fire måneder, hvor der er helt stille.

- Det er en del af præmissen, hvis man vil arbejde i denne her branche, at det er meget enten-eller, lyder det.

Men Clara Rosager har ingen intentioner om at stoppe med skuespillet.

- Jeg kan faktisk ikke rigtig komme i tanke om, hvad jeg ellers skulle lave. Nu laver jeg det, jeg brænder for, siger hun.

Tredje sæson af 'Den som dræber – fanget af mørket' kan ses nu på streamingtjenesten Viaplay.