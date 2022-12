Dansk stjerne venter datter med Hollywood-skuespiller

Skuespillerinden Danica Curcic venter sig sit livs julegave.

I december har hun termin med sit og kæresten Darren Petties første barn, en lille pige.

Det afslører den vordende mor i et interview med Alt for damerne.

Familieforøgelsen er et stort ønske. Sidste år var Danica Curcic også gravid, men gennemlevede en ufrivillig abort i 10. uge.

Den 37-årige danske skuespillerinde mødte sin 52-årige amerikanske kæreste under filmatiseringen af Stephen Kings gysernovelle 'The Mist' i 2016.

Darren Pettie er vokset op i sydstaterne og har boet i Los Angeles. Den baggrund gør ham til et meget sammensat menneske, fortæller Danica Curcic i interviewet.

- Det har givet ham en dyb forståelse og dyb empatisk sans for mennesker fra alle samfundets lag. Det er en utrolig vigtig værdi at give videre, siger hun til Alt for damerne og tilføjer, at han er ved at flytte til Danmark.

Selv er Danica Curcic født i Serbien og kom til Danmark som etårig med sin familie, da hendes far fik job.

- Jeg er stolt af, at min datter også får muligheden for at vokse op med flere kulturer. Jeg ved, hvor vigtigt det har været for min egen forståelse af verden, siger Danica Curcic til Alt for damerne.

Den prisvindende er snart biografaktuel i det psykologiske drama 'Ønskebarn'. Her spiller hun en fertilitetslæge, som privat selv kæmper med ufrivillig barnløshed.

Filmen får premiere den 8. december - tæt på Danica Curcics egen terminsdato.