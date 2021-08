Dansk stjerneforfatter sælger sommerhus for millioner

Krimiforfatteren Sara Blædel har solgt et af sine sommerhuse i Nordsjælland

Den populære krimiforfatter Sara Blædel tjener ikke kun penge på sine bøger.

Hun er nemlig også en habil bolighandler, og hun har netop solgt et af sine tre sommerhuse i Hornbæk.

Det skriver Se&Hør.

Sommerhuset er blot 53 kvadratmeter og ligger klods op ad jernbanen nær kysten på Nordre Strandvej i Hornbæk. På trods af de forholdsvist få kvadratmeter, er hytten opdelt i hele fire værelser.

Herligheden blev solgt for 2,5 millioner kroner.

Ifølge boligsiden Boliga blev sommerhuset solgt i juni måned, og Sara Blædel købte det selv for 1.750.000 kroner i juni 2015, så det er en ganske pæn fortjeneste, hun har lavet på hytten.

Sara Blædel har dog andre steder, hun kan overnatte, når hun er i Hornbæk, skriver Se&Hør. Hun har nemlig yderligere to sommerhus i den Nordsjællandske by, hvoraf det ene blev købt for hele 11.325.000 kroner i 2016, mens det andet kostede 1.650.000 kroner og blev købt i 2020.