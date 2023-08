Dansk stjernefrø forelsket: Viser kæresten frem

En lykkelig Clara Rosager viste kæresten frem for første gang på den røde løber

Skuespillerinden Clara Rosager, 26, kan snart fejre etårsdag med flammen Mischa, som hun onsdag for første gang fremviste på den røde løber

Hun er blevet kaldt for stortalent, Danmarks næste store håb i Hollywood og i magasinet Euroman har man kaldt den tidligere model for 'En kvinde vi kan li''.

I privatlivet kan 26-årige Rosager lide kæresten Mischa.

Hvis man har fulgt med på skuespillerindens Instagam-profil, vil man vide, at hun gennem noget tid har haft en partner, men ellers er hun gået stille med dørene omkring sit forhold til kunstneren Mischa Pavlovski Andresen, som er vældigt god til blandt andet at lave litografier.

Onsdag viste 'Journal 64' og 'Den som dræber - Fanget af mørket'-stjernen således sin flamme frem på den røde løber for første gang.

Giftermål må dog vente lidt, erklærer hun.

Annonce:

- Et bryllup er nok ikke på vej lige nu. Han har ikke været på knæ endnu. Men vi har etårsdag om ikke så længe i oktober, siger Clara Rosager til Ekstra Bladet, mens hendes Mischa smiler forlegent - og med solbriller på - ved siden af.

- Vi tager det stille og roligt, fremstammer Mischa.

Clara Rosager havde kæresten Mischa med på den røde løber for første gang, da SVEND prisen onsdag blev uddelt i det fynske. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Romantisk ferie

Når nu pengene ikke går til stor bryllupsfest, har parret brændt en masse mønt af på en elskovsrejse til den anden side af jordkloden - en tur, Rosager ikke har været karrig med billeder fra på førnævnte Instagram-profil.

- Vi har lige været en måned i Fransk Polynesien, så det er rigeligt for nu, griner Clara Rosager.

- Så en rigtig kærestetur?

- Nej, egentlig mest en vennetur med en gruppe venner. Men så har vi selvfølgelig været et par på turen også. Det har været enormt fedt og fantastisk.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Annonce:

Clara Rosager fortæller, at der lige nu er lidt stille på jobfronten - ikke mindst på grund af krisen i Hollywood, der har lammet branchen, hvor skuespillere og manuskriptforfattere strejker i kamp for bedre lønninger og beskyttelse mod bl.a. kunstig intelligens.

- Det er stille tider lige nu, Vi lider alle under krisen. Så det går stille og roligt. Men der er castings engang i mellem, så jeg krydser fingre for, at der snart sker noget.

Agenter i udlandet

Rosager betoner, hun har en agent i både Storbritannien og USA, så der skal nok ske noget meget snart på jobfronten.

Og kæresten? Han er bare stolt af sin muse.

- Det er fantastisk. Jeg er ikke vant til det her.

- Ha-ha, der er intet at være nervøs for, griner Clara Rosager.

- Er det første gang på den røde løber, Mischa?

- Ja, det er det.

- Så er det vel også på tide?

- Ja-ja. Det er rigtig nok.

- Man kan jo også se det hele på Instagram. Der er jo ikke rigtig nogen hemmeligheder der.

- Ja, på Instagram er han helt klart præsenteret. Og i min omgangskreds. Det er stille tider, så nu har han fået muligheden for at komme med.