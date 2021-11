Dansk stjernepar skal være forældre: '2022 bliver stort'

2022 bliver et fantastisk år for skuespilleren Sarah Boussnina og kæresten Louis Samson.

De to skal nemlig være forældre.

Det fortæller de glædesstrålende på det sociale medie Instagram.

Her viser de et sonogram frem med tekten 'Far & mor 2022', mens de smiler mod kameraet.

Til Ekstra Bladet skriver skuespilleren, at parret naturligvis er super lykkelige.

'Vi er bare rigtig glade og spændte. 2022 bliver stort', lyder det.

Parret blev gift i 2016 og er begge store stjerner i Danmark.

Louis Samson er bedst kendt for sin rolle som forsanger i bandet Julias Moon, mens Sarah Boussnina har været i både 'Lærkevej' og 'Fasandræberne'.