Dansk supermodel vil sælge hus

Danske Josephine Skriver, der er bosat i USA sammen med kæresten siden 2013 - musikeren Alex DeLeon - fraflytter den enorme luksusvilla i Nashville, der med sit moderne, grafiske og minimalistiske udtryk har været genstand for flere boligreportager.

Skulle man have lyst til at købe huset, skal man punge ud med små 16,5 millioner.

Salget kommer ovenpå et skuffende år for den 28-årige model, der blandt andet er kendt for sit arbejde for Victoria's Secret.

Josephine Skriver på podiet for Victoria's Secret i 2018. Foto: AP

2020 skulle nemlig have året, hvor hun skulle have været gift med sin kæreste gennem syv år, Alex DeLeon.

- Det skulle have foregået i Vegas, hvor Alex er fra, men nu må vi se, hvad der kommer til at ske, fortalte hun efterfølgende, sagde Skriver i 'Go' aften live' og tilføjede, at det var lidt ærgerligt, at planlægningen røg ud af vinduet.

- Ja, vi havde brugt et år på at planlægge det, men ja, det er lidt på stand-by, lød det.

Opdaget i New York

Josephine Skriver blev opdaget som 15-årig, da hun var en tur i New York med fodboldholdet fra Oure Idrætsefterskole, hvor hun dengang var elev.

Sidste år blev Josephine Skriver udnævnt til 'Sports Illustrated Rookie Of The Year 2020' og skal dermed være model for den prestigefyldte publikation.

En af Skrivers danske kollegaer Helena Christensen viste for nylig nye sider af sig selv i en vovet billedserie, hvor hun selv var både foran og bagved kameraet.