Dansk topmodel gift

I weekenden ringede bryllupsklokkerne for den danske topmodel Josephine Skriver og den amerikanske sanger Alexander DeLeon, også kendt under sit kunstnernavn Bohnes.

Parret blev nemlig gift ved et intimt bryllup i Cabo San Lucas i Mexico søndag, skriver E News.

Forud for brylluppet delte 'Vistoria's Secret'-modellen to billeder af sig selv, hvor hun ligger afslappet på en seng med en ansigtsmaske på. Under delingsteksten skrev hun: 'Stilhed før stormen'.

Det var tydeligvis svært at lægge låg på glæden ved bryllupet, da den danske model delte endnu et opslag den efterfølgende dag - denne gang iført hvidt tøj og tilknyttet en meget afslørende tekst om den snarlig forestående begivenhed.

'Helt i hvidt, fordi det er bryllupsweekend, Bohnes kan slet ikke vente med endelig at blive din kone', skrev hun på sin Instagram-profil, hvor hun har svimlende 7,1 millioner følgere.

Topmodellen og Alexander DeLeon har dannet par siden 2013. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Sådan friede han

28-årige Skriver og 32-årige Bohnes, der begyndte at date hinanden i 2013, blev forlovet 23. november 2018, efter at sangeren friede til den danske topmodel under en romantisk rejse til Finland for at se nordlyset - noget modellen tidligere har sagt var på hendes 'bucket list'.

'Det var en kold novembernat. Han byggede et bål til mig i midten af en frossen sø langt inde i Skandinavien, det var fuldendt med fuldmånen over os og varm kakao, der holdt os varm. Er han helt skør eller hvad?', mindedes danskeren om kærestens yderst romantiske frieri.

Ifølge Skriver var frieriet fra hendes nuværende ægtemand særligt meningsfuldt, fordi det fandt sted samme dag som udgivelsen af hans sang 'Aurora Borealis', som er den første sang, Bohnes har skrevet til hende.

'Nogle gange vælger universet bare at efterlade dig målløs. Han gik ned på knæ og bad mig om at være hans for evigt. Jeg har aldrig været mere sikker på noget i mit liv', skrev den nu lykkeligt gifte kvinde.