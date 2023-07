Dansk topmodel i lykkerus: Deler stor nyhed

Der er brede smil over hele linjen hos modellen Josephine Skriver og Alexander DeLeon.

De kan nemlig nu afsløre, at deres kommende baby bliver en lille pige.

Det sker i et opslag på Skrivers Instagram, hvor hun har delt nyheden samt nogle billeder fra det babyshower, parrets venner har afholdt for dem.

'Pink er vores nye yndlingsfarve', skriver hun i opslaget, hvor hun klapper sin mand på hovedet, hvor han bærer en kasket med skriften 'Girl dad'.

Josephine Skriver og Alexander DeLeon har dannet par siden 2013. I 2018 blev parret forlovet, efter at Alexander DeLeon havde været på knæ under en romantisk rejse til Finland, hvor de havde set nordlyset.

Sidste år sagde parret så ja til hinanden ved et intimt bryllup i Cabo San Lucas i Mexico.

'Helt i hvidt, fordi det er bryllupsweekend, Bohnes (DeLeons navn på Instagram, red.) kan slet ikke vente med endelig at blive din kone', skrev Josephine Skriver ud til sine dengang 7,1 millioner følgere på Instagram. Siden er over en million nye kommet til. Hun er nemlig med sine nu 8,5 millioner følgere den mest fulgte dansker på Instagram.

Josephine Skriver, der for nyligt fejrede sin 30-års fødselsdag, var 15 år da hun i New York blev spottet af et modelbureau, der gjorde hende til en international topmodel. Hun har boet store dele af sit voksne liv i USA.

I DR-serien 'Kunsten at være Josephine Skriver' fra i år følger man regnbuebarnet Josephine Skrivers liv som topmodel, influencer, LBGT-aktivist og iværksætter..

