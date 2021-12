Dansk topmodel om forholdet: Nu er rollerne byttet om

Få danskere har haft en mere imponerende karriere i udlandet end den 28-årige danske topmodel Josephine Skriver.

Den verdenskendte catwalk-pige er en eftertragtet 'vare' med næsten 7 mio. følgere på sin Instagram-profil, og så tjener hun kassen på at gå modeshows for bl.a. Chanel, Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Victoria's Secret og Victoria Beckham, ligesom hun bl.a. har medvirket i annoncekampagner for mærker som H&M, Dior, Gucci, DKNY, Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent Beauty og Victorias Secret

Det har gjort hende til en særdeles holden dame.

Men sådan har det ikke altid været. Skriver debuterede i modelbranchen i 2011 og mødte to år senere, da karrieren stadig var i sin spæde begyndelse, rockstjernen Alexander DeLeon, 32.

Det er en imponerende bedrift for en feteret rockstjerne og en populær model at holde sammen i otte år, men det har Alexander DeLeon og Josephone Skriver formået. Foto: Jordan Strauss

DeLeon er forsanger i bandet The Cab og udgiver musik solo under navnet Bohnes, og i begyndelsen var han den mest kendte, den mest feterede, den mest idoliserede og også den rigeste af de to.

Siden er rollerne byttet om. Det fortæller Josephine Skriver i december-udgaven af modemagasinet ELLE.

- Ja, de har ændret sig (rollerne red.). Min kæreste er ikke blevet mindre mand af, at jeg har haft så meget gang i karrieren. Han er lavere end mig. Han tjener færre penge end mig, og det er der mange mænd, der ikke ville kunne klare. Det kan han! Vi giver hinanden enormt meget kærlighed, men også frihed. Det er et af de vigtigste råd, jeg kan give unge kærestepar: I må ikke låse hinanden fast, siger Josephine Skriver og fortsætter:

- Man skal realisere sine egne drømme. Det er simpelthen så vigtigt, når man er i 20'erne. Man skal have friheden til at fyre den af - både sammen og hver for sig. Jeg har været meget opmærksom på ikke at miste mig selv i parforholdet. Og at Alexander ikke skulle det. Vi har virkelig holdt fast i vores drømme. Jeg er meget ambitiøs. Model- og musikbranchen venter ikke. Og jeg har prioriteret det 100 procent. Ellers havde jeg ikke opnået alt det, jeg har, lyder det fra topmodellen.

Hun og Alexander DeLeon er i øvrigt forlovet, og parret er netop flyttet til Los Angeles, efter gennem flere år at have haft base i Nashville. Parret fik således i oktober solgt deres hus, der var sat til salg for 16,5 millioner kroner.

Skriver er en af Victoria's Secrets 'engle' og er på fast, guldrandet kontrakt. Det er kun de færreste forundt. Foto: Charles Sykes

Selvom hun med garanti får tilbud fra nye bejlere dagligt, har Josephine Skriver været sammen med sin kæreste siden 2013. Foto: Evan Agostini

Josephine Skriver er blandt andet blevet et hit på sit meget naturlige look. Sammen med Nina Agdal er hun nok den største pt. aktive danske model i USA. Tidligere havde Helena Christensen dén status. Foto: Ritzau Scanpix

Sådan ser det ud, når Josephine Skriver befinder sig på catwalken. Her tilbage i 2015. Foto: Evan Agostini