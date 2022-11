Dansk topmodel scorer youtuber

Allerede i juni fik danske 30-årige Nina Agdal fans til at undre sig, da hun blev set i London med den kendte amerikanske youtuber Logan Paul.

Det skete, da de ifølge TMZ blev set spise middag sammen i London, hvor de ifølge mediet skulle have delt flere kys.

I juli blev de igen set sammen. Denne gang spiste de middag i delstaten New York, og det fik ifølge Page Six ikke rygterne, om at de ses romantisk til at blive færre.

I august delte den danske model endda en billedserie på Instagram med beskrivelsen 'Vi spiste, vi dansede, vi grinte, vi levede' fra en sommertur til Grækenland. En billedserie hvor Logan Pauls ansigt også var at syne.

Og efter flere måneder med små optrædener i Logan Pauls Youtube-videoer og på sociale medier står det klart, at de to er et par.

27-årige Logan Paul da han skulle bokse modFloyd Mayweather Jr. Foto: Jasen Vinlove // Ritzau Scanpix

Annonce:

I Logan Pauls nyeste Youtube-video ser man supermodellen optræde flere gange, og lige før youtuberen, som også er wrestler, skal i kamp, siger hun 'hav det sjovt skat'. En hurtig kommentar der endda er tekstet i videoen.

Logan Paul har i sin podcast 'Impaulsive' tidligere fortalt, at han gerne ville holde sit forhold for sig selv, det virker dog som om, det nu har ændret sig en smule.

Fra Leo til Logan

Den danske model har tidligere trukket overskrifter med sit datingliv.

Nemlig da hun angiveligt datede den kendte skuespiller Leonardo DiCaprio.

Parret blev set sammen første gang i 2016, men allerede året efter fandt de ud af, at den ikke gik længere.

42-årige DiCaprio og 25-årige Agdal har formået at holde deres forhold godt gemt væk fra kameraernes linser, men i maj 2016 blev de fotograferet, da de ankom sammen til natklubben 'Up & Down' i New York. Og måneden efter blev de opdaget i Montauk, New York, hvor de angiveligt var sammen på ferie.

Nina Agdal og Leonardo DiCaprio i 2016. Foto: JAVILES/4CRNS/FAMEFLYNET PICTURE

Annonce:

Som det var tilfældet med Playboy-imperiet, viser det sig, at giganten med vingerne og det sexede undertøj også har gemt på mørke hemmeligheder. Få hele historien om her: Victoria's Secret: Hemmelighederne afsløret

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Officielt: Nu er de skilt

Medie: Dramaet fortsætter - smider ringen

Medie: Stjerne hyrer skilsmisseadvokat