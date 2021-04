Dansk topmodel sigter efter milliongevinst

Men kan næsten ikke komme tættere på det pulserende storbyliv og de glinsende modebutikker end Grønnegade i København, der ligger lige om hjørnet fra Strøget og Kongens Nytorv.

Det er da også her, at topmodellen Caroline Bille Brahe - tidligere Brasch - har boet i en 117 kvadratmeter stor ejerlejlighed de seneste syv år.

Men den tid er ved at være forbi, i hvert fald har hun netop sat hjemmet til salg. Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Boligen ligger på de to øverste etager i en historisk ejendom fra 1724, hvor der fra soveværelset oppe under taget er udsigt udover byen.

Nu kan du altså overtage nøglerne til de fire værelser og den eksklusive beliggenhed, hvis du lægger syv millioner kroner, som er det, lejligheden er udbudt til salg for.

Foto: LokalBolig København K/City

Priserne er steget

Caroline Bille Brahe købte selv det centralt beliggende københavnerhjem tilbage i 2014, hvor der var fart på modelkarrieren.

For syv år siden gav den dengang 20-årige model 4.445.000 kroner for lejligheden - altså lige knap 38.000 kroner for hver kvadratmeter i hjemmet.

Men siden da er priserne på det københavnske boligmarked kun gået en vej - og det er op.

Bare siden 1. april 2020 er de gennemsnitlige udbudskvadratmeterpriser for ejerlejlighederne i Københavns Kommune ifølge Boliga.dk steget 13 procent, så de samme dag i år lå på 53.757 kroner pr. kvadratmeter.

Du skal dog finde lidt flere penge frem, hvis du skal købe Bille Brahes lejlighed. Udbudsprisen omregnes nemlig til en kvadratmeterpris lige under 60.000 kroner.

Caroline Bille Brahe har i løbet af sin karriere har kampagner for store modehuse som blandt andet Chanel, Balenciaga og Victoria’s Secret.

Se Caroline Bille Brahes storbyslejlighed her