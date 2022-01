Dansk tv-ekspert ramt af konkurser

2022 er ikke startet ideelt for Steensig Partners, der blandt andet undersøger og formidler forbrugeradfærd.

Selskabet, der har tv-eksperten Eva Steensig som stifter og ejer, er nemlig netop taget under konkursbehandling hos retten i Holbæk. Det fremgår af Statstidende og det offentlige virksomhedsregister.

Ligeledes er holdingselskabet Lighthouse Family ApS, der ejede selskabet, taget under konkursbehandling, fremgår det.

Ifølge det offentlige virksomhedsregister skiftede selskabet bag firmaet 18. januar navn til SP 2022 A/S, ligesom de to andre bestyrelsesmedlemmer fratrådte bestyrelsen og efterlod Eva Steensig alene tilbage.

Eva Steensig bliver i medierne ofte brugt som forbrug- og livsstilsekspert og har blandt andet medvirket i 'Deadline' og 'Aftenshowet' i de seneste år.

Tidligere har tv-seerne også haft mulighed for at opleve hende i DR-programmerne 'Hvor er vi landet', der ifølge DR blev kåret som et af de syv bedste nyudviklede publicservice-formater i Europa i 2009, og 'Klædt af - til det gode familieliv'.

Til Ekstra Bladet fortæller Eva Steensig, at årsagen til konkursen er en konsekvens af landets corona-nedlukninger.

- Det er egentlig ret udramatisk. Jeg har drevet en succesfuld virksomhed i 15 år, og er nok bare det man må kalde et klassisk corona-offer. Den tredje nedlukning af samfundet blev for meget, siger hun og tilføjer:

- Det er smadder ærgerligt, og jeg er personligt rigtig ked af, at det er sket. Det gode er, at jeg fortsætter i et personligt ejet selskab. Så den eneste, der kommer til at mærke en forskel, det er mig selv. De folk, der har haft glæde af min vejledning i mange år, kommer heldigvis ikke til at mærke forskel.

Eva Steensig fortæller, at hun på baggrund af rådgivning fra sin revisor selv begærede selskabet konkurs, og at hun har planer om at fortsætte driften i en enkeltmandsvirksomhed, som hun endnu ikke har oprettet.

Hårdt ramt af covid-19

I november offentliggjorde Steensig Partners senest regnskab.

Regnskabet dækkede perioden 1. maj 2020 til 30. april 2021 og viste et underskud på 251.174 kroner.

Selskabet, der dengang havde en positiv egenkapital på 448.911 kroner, fortalte her, at covid-19-pandemien havde ramt hårdt.

'Udbruddet af covid-19-virussen og de indførte restriktioner har i betydelig grad påvirket årets aktiviteter og økonomiske udvikling. Selskabet har i regnskabsåret som følge af covid-19-virussen, og delvist nedlukning af Danmark, oplevet en omsætningsnedgang,' lyder det i ledelsesberetningen.

Her fremgår det også, at man forventede overskud i det efterfølgende regnskabsår og havde gjort brug af diverse hjælpepakker for samlet 167.632 kroner. Det var dog tilsyneladende ikke nok til at redde selskabet.

Holdingselskabet Lighthouse Family havde ved udgangen af april en negativ egenkapital på 366.591 kroner.