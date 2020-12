Dansk tv-kendis afbryder forlovelsen

Det var en glad Emma Josefine Anesen, der for et par måneder siden kunne fortælle til Ekstra Bladet, at hun og kæresten Oliver Vestergaard var blevet forlovede og dermed skulle giftes i nærmeste fremtid.

Men bryllupsklokkerne kommer alligevel ikke til at ringe for den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager i denne omgang. Hun og kæresten har nemlig valgt at gå fra hinanden og afbryde forlovelsen.

Det bekræfter Emma Josefine Anesen over for Ekstra Bladet.

På nuværende tidspunkt har hun dog ikke lyst til at gå i detaljer omkring bruddet.

- Jeg har brug for lidt ro, så jeg har ikke lyst til at sætte flere ord på det endnu, siger hun til Ekstra Bladet.

Emma Anesen skal alligevel ikke giftes. Foto: Janus Nielsen

På sin Instagram har Oliver Vestergaard ligeledes bekræftet, at de to er gået fra hinanden.

– Af private årsager har Emma og jeg valgt at gå fra hinanden. Det vil på nuværende tidspunkt ikke blive uddybet, hvorfor vi ikke er sammen mere. Jeg håber, folk vil respektere dette, lød det i en story på Instagram.

Emma Josefine Anesen fandt sammen med Oliver tilbage i marts, og i maj blev parret forlovet.

- Vi kørte til Skagen, og det var mega hyggeligt. Han havde linet op med frugt og champagne, og så spurgte han mig bare. Han sagde en masse søde ting og fortalte, hvorfor det var mig, han ville bruge resten af sit liv med. Han sagde, at siden han så mig første gang, vidste han bare, at det skulle være mig, og at han ville gøre alt for at kæmpe for mig, har Emma Josefine Anesen tidligere fortalt om frieriet til Ekstra Bladet.

- Jeg er bare så glad lige nu. Jeg er i sådan en lykkelig kærlighedsboble, fortalte hun videre om forlovelsen, der altså nu er fortid.

Tidligere har Emma Josefine Anesen datet Robin Christensen, som hun mødte i forbindelse 'Ex on the Beach'.

