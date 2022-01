Dansk tv-par er gået fra hinanden

De forlod datingprogrammet 'Singletown' som kærester med store planer for fremtiden, men kærligheden varede ikke ved.

Elias og Daniel, der sammen med en række andre par deltog i programmet på discovery+, hvor de testede deres kærlighed, er nemlig gået hver til sit.

Det bekræfter Elias på sin Instagram-profil.

'Lidt kedelig udmelding på sådan en onsdag, but here we go', skriver han indledende og fortsætter:

'Daniel og jeg har valgt at gå hver til sit. Vi har begge to gjort vores for, at det skulle fungere, men vi har desværre måttet konstatere, at vi skal hver vores vej, som det ser ud nu'.

Stadig venner

Ifølge Elias er der ingen sure miner imellem de to trods bruddet, og de vil fortsætte som gode venner.

'Der er ingen bad vibes, og vi skilles som de gode venner, vi har været i ti år. Vi ønsker naturligvis hinanden det bedste og har kun gode ting at sige om hinanden', lyder det videre fra Elias.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Elias bruddet, men fortæller at han ikke har så meget yderligere at tilføje:

'Daniel og jeg har desværre nogle uforenelige forskelligheder på nuværende tidspunkt. Vi ar dog stadig utrolig meget respekt og ordentlighed tilovers for hinanden, og derfor ønsker vi naturligvis hinanden det absolut bedste', skriver han i en besked.

Parret har indtil nu boet sammen i en lejlighed på Amager.

Hvis du synes, Elias virker bekendt, så er du ikke helt gal på den.

Kort inden han deltog i 'Singletown' var han nemlig med i realityprogrammet 'Prince Charming', hvor han gjorde kur til ungkarlen Jonas Løvik.