Dansk tv-par er gået fra hinanden

Kærligheden blomstrede mellem Sofie-Mai Christensen og Oliver Reves, da parret medvirkede i 'Ex on the Beach', men hjemme i Danmark kunne de ikke holde den ved lige.

Derfor er det nu slut mellem de to tv-kendisser. Det oplyser de i en Instagram-story.

'Som I nok har læst, er vi ikke kærester længere. Men vi er stadig gode venner', lyder det.

Sådan har parret annonceret bruddet. Privatfoto

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sofie-Mai Christensen, som i en besked fortæller, hvordan hun har det.

'Det er selvfølgelig skidehårdt at gå igennem, selvom vi stadig er venner. Det er en kæmpe omvæltning at gå fra at bo sammen til pludselig ikke at være sammen mere,' skriver hun.

Tvunget til at stå frem

Sofie-Mai Christensen fortæller, at de to stadig er venner, og at bruddet faktisk skete for to uger siden. Det er dog ikke med deres gode vilje, at de nu fortæller om det.

'Vi ville egentlig vente med at dele det, men tingene går desværre bare så hurtigt på nettet, at vi bliver nødt til at dele det nu. Det er sgu ikke nemt at se det overalt på nettet, før man overhovedet selv er følelsesmæssigt bare en smule mere stabil. Men vi vil hellere selv komme med historien, end at rygterne går,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg er så taknemmelig for vores år sammen, og de minder vi har skabt. Vi vil ALTID være i hinandens liv, og det er jeg bare så glad for. Selvom det hele er meget mørkt lige nu.'

Sofie-Mai Christensen ønsker ikke at fortælle, hvorfor forholdet er gået i vasken.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Oliver Reves, men det har endnu ikke været muligt. På sin Instagram-story har han dog delt ekskærestens offentliggørelse af bruddet med et hjerte.