Dansk tv-par går fra hinanden

For fans af realityprogrammet 'Ex on the Beach' er det næppe nogen overraskelse, at realitydeltageren Asbjørn 'Tyren' Nielsen var helt ved siden af sig selv i den aktuelle All Star-sæson af 'Ex on the Beach'

Inden 'Ex on the Beach' var han næsten blevet kærester med Lærke Wadmann, som han forlod uden et ord for at deltage i programmet, og da hun til hans store overraskelse stemplede ind i villaen, brugte han alle døgnets timer på at vinde hende tilbage for rullende kameraer.

Hun var dog ikke meget for at tage Asbjørn tilbage, og derfor har deres forhold i villaen svinget en del op og ned, mens seerne har kunnet følge nysgerrigt med hjemme i stuerne.

Dansk tv-kendis bryder forlovelsen

Derfor har flere naturligt nok også spekuleret i, hvordan det er gået parret, efter de atter er hjem vendt, og kameraerne er blevet slukket.

Parret har dog gået stille med dørene omkring deres forhold, indtil nu.

På Instagram fortæller Lærke Wadmann nemlig, at parret blev kærester, efter de var færdige med at optage 'Ex on the Beach', men at kærligheden ikke varede ved, og at de to for nylig er gået fra hinanden.

Parret valgte at blive kærester, da de vendte hjem fra optagelserne, men det varede ikke ved. Foto: Privat

Over for Ekstra Bladet bekræfter både Lærke og Asbjørn, at de ikke længere danner par.

'Der er sket nogen ting, som gør, at vi ikke længere kan være kærester. Dog har vi haft en god og sjov tid tiden sammen, så intet der. Jeg har både lært gode og dårlige ting om at være i et forhold, som jeg vil tage med i fremtiden', skriver Lærke i en besked til Ekstra Bladet og fortsætter med at fortælle, at hun dog stadig har masser af mod på kærligheden trods det forliste forhold:

'Jeg venter spændt på kærligheden. Jeg er sikker på, at den venter derude. Jeg trives meget bedre i et forhold end som single', siger hun videre.

Lærke håber stadig på, at hun kan finde kærligheden. Foto: Dplay

Holder stadig af hende

Ekstra Bladet har ligeledes været i kontakt med Asbjørn. Han bekræfter også, at de to ikke længere danner par.

'Jeg har ikke rigtigt nogen kommentarer til det. Lærke og jeg har taget den indbyrdes, og jeg vil hende kun det bedste. Af respekt for hende og alt det, vi har været igennem, har jeg ikke lyst til at kommenterer yderligere', siger han og fortsætter:

'Jeg holder jo stadig af hende, men nogle gange går livet bare ikke, som man forventer eller regner med', lyder det videre.

Asbjørn 'Tyren' Nielsen medvirkede i sæson fire af 'Ex on the Beach' og igen i sæson fem. Foto: Janus Nielsen

'Fremstår usympatisk'

På sin Instagram-profil har Lærke forklaret mere om, hvorfor det efter hendes mening ikke gik imellem parret.

Afslører: Single igen

'Efter vi kom hjem fra 'Ex', valgte vi at blive kærester. Som mange af jer ved og har set, havde jeg en indre kamp med mig selv i programmet. Jeg var forelsket i Asbjørn inden. Han valgte at tage afsted, og det gjorde mig ked af det. Jeg bliver så mødt af en helt anden Asbjørn inde i programmet, som pludselig var sød, følsom og forelsket. Meget uvant', skriver hun og fortsætter:

'Jeg fremstår så usympatisk og kold, men var ikke andet end et omvandrende knust hjerte - for tro det eller lad vær, jeg har ALDIG elsket en person så højt, som jeg elskede Asbjørn.

Vi kom hjem, og langsomt gik det op for mig, at jeg ikke kunne leve uden ham. På trods af den brudte tillid og det manglende fundament, begav vi os ud i et forhold, jeg troede skulle være mit sidste', skriver hun og fortæller videre, at det desværre ikke endte, som hun havde håbet.

I øjeblikket kan du se 'Ex on the Beach - All Stars' på Dplay hver søndag.