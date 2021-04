Dansk tv-par går fra hinanden

Kæresteparret Freja Steenholdt og Mike Jørgensen, der fik afprøvet styrken af deres forhold i realityprogrammet 'Singletown' på Discovery+, er ikke længere kærester og har afbrudt deres forlovelse.

Det skriver Realityportalen.

– Freja og jeg er desværre ikke sammen mere. Det er sket af personlige årsager. Vi har det stadig godt med hinanden, og vi snakker stadig sammen, siger Mike til mediet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Mike Jørgensen, at de to er gået fra hinanden. Han ønsker dog ikke at sætte flere ord på bruddet i skrivende stund.

Det har ligeledes ikke været muligt at få en kommentar fra Freja Steenholdt.

Freja kunne ikke holde tårerne tilbage, da Mike valgte at fri til hende i 'Singletown'. Foto: Dplay

I 'Singletown' var der ellers intet, der kunne slå de to ud, og de forlod således også programmet med et brag, da Mike Jørgensen gik på knæ og spurgte Freja Steenholdt, om hun ville gifte sig med ham.

Det blev et klart og rungende ja fra Freja Steenholdt, men siden er alle planer om kirkebryllup og hvid kjole blevet droppet.

Parret var ellers flyttet sammen i en lejlighed i Nakskov, hvor de havde store planer om at stifte familie, men nu er forholdet, der har varet siden 2019, altså bristet, og de er flyttet hver til sit.

Mike Jørgensen har ud over 'Singletown' også medvirket i 15. sæson af 'Paradise Hotel', som løb over skærmen i 2019.