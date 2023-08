Dansk tv-par sælger villa for millioner

I fem måneders tid har realityparret Henrik Andersen og Liza Pedersen gået og ventet på en helt særlig krusedulle.

Og nu er den kommet. Parret har nemlig solgt deres 213 kvadratmeter store villa i Solrød Strand.

- Vi købte et andet hus for to år siden, som vi gerne vil bo i nu, fortæller Henrik Andersen til Ekstra Bladet om baggrunden for salget, og tilføjer, at de bliver i Solrød Strand.

- Vi kommer ud med en ret stor profit på det, lyder det videre fra den tidligere vinder af 'Robinson Ekspeditionen'.

Gav rabat

Villaen blev sat salg for tæt på syv millioner kroner - helt præcist 6.995.000.

Så meget lykkedes det dog ikke parret at få for den femværelses villa, der ifølge Tinglysningen blev solgt for 6.500.000 millioner.

For de 6,5 millioner har de nye ejere fået en 'moderne villa, som er fuldstændig ombygget i 2019/2020, med alt i moderne teknologi og højt til loftet', ifølge mælgeren.

Mødtes på tv

Henrik Andersen og Liza Pedersen mødte hinanden under optagelserne til TV 3-programmet 'Robinson Ekspeditionen', som Henrik Andersen vandt i 2016.

Da han deltog i det fysisk krævende realityprogram, gik han ellers med planer om at fri til kæresten derhjemme. De to havde været sammen i 15 år, men efter ekspeditionen gik de hvert til sit. Nogle måneder senere udviklede venskabet med Liza Pedersen sig.

Henrik Andersen har dog afvist bruddet har noget som helst med Liza Pedersen at gøre.

- Nej, de to ting har intet med hinanden at gøre. Jeg gik fra Gitte i november, så der er immervæk gået nogle måneder frem til februar, hvor jeg rigtigt begyndte at snakke med Liza, sagde han dengang og betegnede samtidig Liza som en 'overscoring'.

I 2019 blev parret forældre til en lille dreng.