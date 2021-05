Dansk tv-par smittet med coronavirus

Anne Plejdrup og Nikolaj Hvidman fra den igangværende sæson af 'Paradise Hotel' er begge blevet smittet med coronavirus. Det fortæller de på Instagram.

- Som I nok har lagt mærke til, har jeg ikke postet så meget de sidste par dage. Det er, fordi jeg har været sløj. Det viser sig at være, fordi jeg har corona, og det har Anne også. Det er noget pis, fortæller Nikolaj i sin story på Instagram.

- Det er virkelig nedern, og nu skal vi være indespærret her i lejligheden i, vi ved ikke hvor lang tid, siger Anne P på sin profil.

Stor overraskelse

Til Ekstra Bladet fortæller kæresteparret, at Nikolaj vågnede natten til mandag, hvor han var sløj og havde høj feber.

Anne, som var kommet for at besøge kæresten, havde det umiddelbart fint og måtte pleje Nikolaj med klud og sodavand, fortæller de.

Men mandag blev de begge testet positiv for corona. Det kom som en overraskelse for dem begge, og de aner ikke, hvor eller hvornår de er blevet smittet.

Dropper ferieplaner

Parret havde ellers planer om en sommerhustur med familien og en ferie til Marbella i næste uge, men det bliver der desværre ikke noget af.

Så nu står den på karantæne og Harry Potter-maraton i Nikolajs lejlighed i Aalborg.

- Anne havde alligevel sagt, at hun ville slå op med mig, hvis jeg aldrig havde set Harry Potter. Så det er der jo god mulighed for at få gjort nu, og så kommer min søde mor med en masse indkøbsvarer til os, siger Nikolaj.

De to mødte hinanden til optagelserne af sæson 17 af 'Paradise Hotel', der i disse uger kan ses på Viaplay.