Dansk tv-vært i lykkerus: Mor for anden gang

Tv-værten Signe Vadgaard er blevet mor for anden gang

Lykken er stor hjemme hos den populære tv-vært Signe Vadgaard.

Hun og Cahtrine Gjørtsvang Vadgaard er nemlig blevet forældre for anden gang. Det skriver Signe Vadgaard på Instagram.

'...Og så var vi fire', skriver 'Onside'-værten til sit opslag, hvortil lykønskningerne tikker ind.

'Det sødeste dejligste glædeligste i verden', skriver tv-værten Josefine Høgh efterfulgt af et hav af udråbstegn og fire hjerter.

Også den tidligere tv-vært, Heidi Frederikke, der for nyligt valgte at stoppe som vært på 'Go- morgen Danmark', har lykønsket parret.

'TILLYKKE', skriver hun efterfulgt af et hjerte.

Signe Vadgaard og Cathrine Gjørtsvang Vadgaard er blevet forældre for anden gang. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Forældre for anden gang

Signe Vadgaard og Cahtrine Gjørtsvang Vadgaard giftede sig i 2018. I 2020 blev de forældre til Lucca. Også dengang var det Signe Vadgaard, der var gravid, og parret har igen benyttet den samme donor.

Annonce:

Det har parret tidligere fortalt til ugebladet Se og Hør. Det var til selvsamme ugeblad, at tv-værten afslørede, at hun ventede parrets andet barn.

– Hvis man har set Onside de seneste par weekender, så tror jeg heller ikke, det kommer som en kæmpe overraskelse. Jeg har i hvert fald svært ved at være i mit tøj, fortalte Vadgaard i april til mediet.



Signe Vadgaard og Cahtrine Gjørtsvang Vadgaard solgte tidligere på året deres på 183 kvadratmeter i Hunderup-kvarteret for otte millioner. Selv købte de huset for omtrent 7,6 millioner kroner.

'Det er rigtigt, at vi har solgt huset, men vi bliver hængende i Odense - for nu i hvert fald,' skrev Signe Vadgaard i en sms til Ekstra Bladet i juni.