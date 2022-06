Dansk tv-vært i stor sorg: 'Tak for denne gang, paps'

Lisbeth Østergaard er kendt for sit brede grin i rollen som vært på et hav af programmer.

Men lørdag var tonen anderledes vemodig, da hun på sin Instagram-profil kunne dele den triste nyhed, at hendes far gik bort tidligere på ugen.

I opslaget deler hun billeder fra sit bryllup, hvor han fulgte hende op ad kirkegulvet.

'Sådan her vælger jeg at huske dig, far. Glad og stolt, da du sidste gang var i København for at følge mig op ad kirkegulvet i 2016'.

Listbeth Østergaard har tidligere været åben omkring sin far sygdom med Parkinsons. Og i sit nye opslag sætter hun også ord på, hvor hårdt et forløb det har været.

'Det har været en hård omgang for alle involverede, og de smerter, han havde til sidst, var ulidelige'.

'Jeg ved med 100% garanti, at han er et bedre sted nu, også selvom det er svært for os andre at forstå'.

Tv-værten fortsætter med at skrive, at hun ikke er klar til at sætte flere ord på nuværende tidspunkt, inden hun sender en sidste hilsen til sin far:

'Kære far, i dag følges vi igen på kirkegulvet, men denne gang er det mig, der følger dig ud og videre i dit næste liv.'

'Tak for denne gang, paps'.

Se opslaget her:

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lisbeth Østergaard, der har givet os lov til at citere sit opslag. Derudover har hun for nuværende ikke yderligere kommentarer.