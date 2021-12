Dansk tv-vært: Nomineret til spøjs pris

Christian Degn var særdeles tilfreds, da han søndag aften annoncerede på sin Instagram, at han var blevet nomineret til at være verdens bedste 'Hvem vil være millionær'-vært.

Sammen med de prominente udenlandske værter, tyske Günther Jauch, hollandske Robert Ten Brink og kroatiske Tarik Filipovic, har Degn dermed chancen for at trække sejren hjem i kåringen på Instagram-siden 'Who Wants To Be a Millonaire international' med 483 følgere.

For nogle lyder 483 følgere måske ikke som meget, men hvad Instagram-siden ikke har i publikum, har den i dedikation.

Administratoren bag, Arman Hodzic, har nemlig en vidensbank relateret til underholdningsprogrammet, der rækker langt ud over det sædvanlige.

Kroaten, som bor i Tyskland, fortæller begejstret til Ekstra Bladet, at han følger med i mange udgaver af det populære quizprogram, der sendes i 40 forskellige lande, og han har en stor fidus til den tårnhøje danske vært.

- For mig er Christian en af mine værtfavoritter. Der er noget specielt over ham. Man kan se, at han er engageret. Jeg ved, han sætter lige så stor pris på programmet, som jeg selv gør, siger Arman Hodzic.

Ikke perfekt

Da Christian Degn blev vært for den danske udgave i 2019, fik deltagerne i programmet en ekstra livline - nemlig muligheden for at spørge værten til råds, og her har Degn leveret på underholdningsværdien, mener Hodzic.

'Christian Degn er den højeste 'Hvem vil være millionær'-vært i verden.' Det er sjove fakta som disse, Arman Hodzic forkæler sine følgere med, selvom fornavnet mangler et h. Hodzic fortæller, at han håber på, fanbasen vil vokse. Foto: wwtbam_international

- Christian Degn er klog, men nogle af de spørgsmål, han har fået, er svære. Det er sjovt at have ham som livline, selvom han har lavet nogle fejl, siger Hodzic.

Ifølge Christian Degn selv har han også fået stillet nogle svære spørgsmål, han ikke har anet svaret på. For eksempel et om dameparfume, hvor han har måttet melde pas.

- Der er pres på med den fjerde livline. I 1990'erne havde mange den opfattelse, at tv-værten vidste alt, men med tiden er den myte blevet afkræftet, siger han til Ekstra Bladet.

Generelt er den tidligere 'Hammerslag'-vært dybt imponeret af den lille, men velorganiserede Instagram-side.

- Jeg ved, de går op i det. Jeg har talt med dem, og det mærkeligste er, at de forstår dansk, siger Degn.

Ifølge Hodzic er sprogbarrieren ikke et problem, men hvordan forstår en tysk-boende kroat dog den danske version af programmet?

- Det er en gave, jeg er født med. Jeg er god til at forstå sprog. Jeg har boet i forskellige lande, og derfor er det ikke umuligt for mig at se de forskellige versioner, fortæller han.

Pilgaard eller Degn?

Arman Hodzic har fulgt den danske udgave i mange år, og derfor har han også en mening om den forhenværende vært, Hans Pilgaard.

- Christian Degn er min favorit blandt de to. Hans var slet ikke en dårlig vært, men Christians engagement er noget, jeg virkelig påskønner, selvom Hans Pilgaard i dén grad kunne få mig til at grine.

Degn er dog ikke enig i ekspertens vurdering.

- Hans Pilgaard er VÆRTEN, siger Christian Degn med tryk på ordet, og udtrykker således en kæmpe respekt for den tidligere ankermand, der havde tjansen i 13 år.

- At jeg får æren af at være vært, er beærende, men Hans Pilgaard er en legende og en fantastisk vært. Det, der er imponerende med Hans, er hans evne til at få deltagerne til at blomstre, siger Degn.