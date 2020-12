Danske Amanda hitter i stor tv-serie

Det var et fuldstændig tilfælde, men samtidigt et gigantisk lykketræf, da den 31-årige danske skuespiller Amanda Collins fik rollen som karakteren 'Mother' i tv-serien 'Raised by Wolves'.

Tv-seriens caster var sendt til en filmfestival i Irland, hvor hun pludselig så den danske film 'En frygtelig kvinde' med Amanda Collin i hovedrollen. Og casteren tænkte straks: Det er vores skuespiller til hovedrollen som 'Mother'. Efter en samtale i baren og en casting dagen efter havde Amanda pludselig fået hovedrollen i tv-serien, hvis første 10 afsnit man netop nu kan se på HBO Nordic.

For Amanda Collin blev det et springbræt til en international karriere, som meget få skuespillere oplever. Og det har allerede båret frugt. På den internationale film-hjemmeside 'Rotten Tomatoes' har 'Raised by Wolves' en rating på 72 procent 'friske tomater', hvilket helt konkret betyder, at 72 procent af tv-seriens anmeldelser er positive. Ind til videre har 54 anmeldere bedømt serien.

Amanda Collin ses her under optagelserne til tv-serien, der er blevet ganske godt modtaget. Foto: HBO Nordic.

New York Times skriver f.eks. i sin anmeldelse:

'Hvad der fanger ens interesse er præstationerne af Amanda Collin og Abukakar Salim i rollerne som 'Mother' og 'Father'. Veludførte eksempler på formalitet og noget overjordisk der kendetegner kunstig intelligens. - Og det øjeblik, hvor Collins blege hud transformerer til en bronzefarvet rustning, og hun flyver op i luften med spredte arme'.

Således skriver New York Times, der også mener, at Amanda Collins præstation og karakter 'Mother' i høj grad bærer de første seks afsnit af tv-serien.

Historien i 'Raised by Wolves' tager udgangspunkt i de to androider 'Mother' og 'Father', der i en fjern fremtid har til opgave at opfostre en gruppe menneskebørn på en trøstesløs og relativ gold planet.

Amanda Collin i rollen som androiden 'Mother', der her ses med de seks menneskebørn, hun skal opfostre. Foto: HBO Nordic.

Mediet Brieftake, der har lavet et længere interview med Amanda Collin, er også meget rosende overfor hende og skriver følgende:

'Hendes fordybende kropsliggørelse af sin karakter 'Mother' i den Ridley Scott-producerede tv-serie vil blæse fødderne væk under dig'.

Som forklaring på sin imponerende fysik i tv-serien forklarer Amanda Collin følgende til Brieftake:

'Jeg tror, at meget af det kom helt naturligt. Jeg er 180 centimer høj, og selvfølgelig har jeg trænet meget for at bygge mine muskler op. Det har været en udforskning i at forsøge at gøre nogle ting uden at prøve at forklare alt. Ridley Scott gav mig stor støtte og forsøgte heller ikke at forklare mig alt, men lod bare tingene ske, forklarer Amanda Collin.