Danske influencere deler sexfantasier

For snart to år siden fik den danske manager og pr-agent Elisa Lykke en lys idé, da hun satte sig for at kombinere to ting, som ganske mange mennesker interesserer sig for - nemlig sex og kendte personer.

Hendes idé gik i al sin enkelhed ud på, at få kendte danskere til at nedfælde deres egne erotiske fantasier.

For at få de kendte til at bide på krogen gav hun konceptet det lille twist, at man som læser ikke får at vide, hvilke af historierne de forskellige kendte står bag.

Konceptet er blevet så populært, at der nu netop er udkommet endnu et bind i serien, der i alt omfatter tre bøger med kvindefantasier og et enkelt med mandefantasier.

I den nyeste bog har syv nye kendte kvinder - plus Elisa Lykke selv - ladet fantasierne få frit spil.

Denne gang er forfatterlisten domineret af kvinder, der kan bryste sig af at have titlen 'Influencer' på deres cv - blandt andre Julia Sofia Aastrup, Carla Chloe Mickelborg og Jasmin Gabay.

Udover de kendte influencere har der også sneget sig en enkelt Eurovision-vinder med på listen i form af Emmelie de Forest, der tidligere har delt ud af sine private billeder.

