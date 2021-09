Danske influencere sælger for tocifret millionbeløb

Mandag morgen blev det danske reklame-bureau WeAreCube solgt for 75 millioner svenske kroner. Det svarer til omtrent 54,8 millioner danske kroner.

Bureauet lever af at lave markedsføring for influencere, og det har de tilsyneladende gjort så godt, at svenske Gigger Group vil betale det store millionbeløb for virksomheden.

Det skriver mediet Dansk Markedsføring.

Det er danske Pernille Caroline Lotus Larsen, der indtil mandag morgen ejede WeAreCube, og som kreativ direktør i virksomheden sidder den kendte danske influencer Rasmus Kolbe, der er bedre kendt under sit alias 'Lakserytteren', og som netop har deltaget i 'Vild med dans'.

Vil være de største

Lakserytteren har da også delt et opslag på Instagram om salget, hvori han udtrykker sin glæde og sine store forventninger til fremtiden.

'I dag starter en ny rejse med mine seje forretningspartnere og dygtige kollegaer i WeAreCube. Vi har nemlig solgt firmaet til Gigger Group. Så nu starter en rejse på børsen med nye muligheder og kæmpestore ambitioner,' skriver han i opslaget og fortsætter:

'Vores mål er at blive markedsledere indenfor influencer-marketing, og det, tror jeg, vi lykkes med!'

Virksomheden blev stiftet i 2015 under navnet SMAC Agency, men den fusionerede i 2019 med svenske Cube.