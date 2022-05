Danske realitystjerner frikendt for voldtægt: Nu bliver sagen anket

To danske, mandlige tv-kendisser blev i starten af maj frikendt for voldtægt. Anklagemyndigheden har nu anket sagen

Ved Retten i Kolding blev to danske realitydeltagere i starten af maj frikendt for voldtægt.

De får dog ikke mulighed for at lægge sagen helt bag sig endnu. Anklagemyndigheden har valgt at anke dommen, og derfor skal landsretten nu vurdere sagen.

Det oplyser anklagemyndigheden til Ekstra Bladet.

Sagen drejer sig om en episode på en bar i september sidste år. Her mener anklagemyndigheden, at de to kendisser tvang en kvinde ud på toilettet og forsøgte at voldtage hende 'ved andet seksuelt forhold end samleje', lyder anklagen.

Flere gange skulle kvinden have sagt 'stop', 'nej' og lignende, men de lynede bukserne ned på kvinden, og den ene forsøgte at udføre oralsex på hende. Det mislykkedes dog, da kvinden fik låst døren til toilettet op, hvorfor hun forlod det.

Nægter sig skyldige

De to mænd har igennem hele forløbet nægtet sig skyldige.

I retten forklarede de, at de ikke kendte kvinden før mødet på baren, og de mente begge, at kvinden gav samtykke til, at de måtte udføre oralsex på hende på toilettet, hvor hun frivilligt gik med ud, fremgår det af dommen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Kvinden var omvendt uenig i deres forklaringer, fremgår det af hendes vidneforklaring. Hun mener, det foregik under tvang, da hun blev taget med på toilettet.

Uenige domsmænd

I retten blev der desuden afgivet forklaringer fra en række vidner og afspillet klip fra videoovervågning, inden de kom frem til, at de to realitydeltagere skulle frifindes.

To af de tre domsmænd stemte for frifindelse, mens den tredje mente, at de skulle dømmes.

'Sagens beviser består i hovedsagen af videoovervågningen fra (den omtalte bar, red.), de tiltaltes forklaringer og fire vidneforklaringer. Forklaringerne er på flere væsentlige punkter divergerende, herunder navnlig i forhold til forløbet mellem rygerrummet og toiletterne. Tilsvarende afviger sagens forklaringer på flere punkter fra det, som kan konstateres på videoovervågningen,' skriver de to domsmænd, som stemte for frifindelse.

Overrasket advokat

Marie-Louise Johannesen fra Stage Advokatfirma, som repræsenterede den ene af de to klienter i sagen, glædede sig efterfølgende over frifindelsen og fortalte Ekstra Bladet, at det ville overraske hende, hvis sagen blev anket.

Samme holdning har hun, da Ekstra Bladet fredag ringer til hende.

- Den er anket i sidste øjeblik, så det kommer selvfølgelig bag på os, at det er sket. Med bevisførelsen i byretten havde vi forventet, at Statsadvokaten ville komme frem til, at det ikke ville anderledes i landsretten. Men det må landsretten nu tage stilling til, siger hun.

- Vi går selvfølgelig efter en frifindelse igen i landsretten, lyder det fra advokaten.

Der er fortsat navneforbud i sagen, hvorfor Ekstra Bladet ikke kan beskrive de to mandlige tv-kendisser nærmere.