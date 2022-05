Danske realitystjerner frikendt for voldtægt

To mandlige realitystjerner er netop blevet frikendt for voldtægt ved Retten i Kolding.

Det skriver SE og HØR.

Ifølge mediet mente dommeren i sagen, at vidnernes forklaringer var usammenhængende, og derfor kunne de to realitydeltagere, som hele tiden har nægtet sig skyldige, ikke dømmes.

Kvinden forklarede ifølge mediet i retten, at de to realitystjerner under et fælles barbesøg udsatte hende for tvang og forsøgte at udføre oralsex på hende. Begge mænd hævdede dog, at det hele var sket frivilligt.

Marie-Louise Johannesen fra Stage Advokatfirma, som repræsenterede den ene af de to klienter i sagen, glæder sig over udfaldet.

- Jeg kan bare sige, at jeg er utrolig glad og lettet over den dom, der er kommet. Jeg mener, det er det rette resultat, og jeg mener også, at hvis man havde været i retten og set de beviser, der blev ført, så ville den almene befolkning også være enige i, at der ikke kunne være et andet resultat, siger hun til Ekstra Bladet.

Anklageren har nu to uger til at vurdere, om sagen skal ankes til landsretten.

Marie-Louise Johannesen tilføjer, at hun endnu ikke ved, om sagen bliver anket, men det vil overraske hende, hvis den bliver det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den anden mands forsvarsadvokat, Thomas A. Mikkelsen, der også er fra Stage Advokatfirma. Han siger, at han er helt enig i kollegaens udlægning af sagen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den ene af de to mænd, som vi på grund af navneforbuddet ikke kan beskrive nærmere. Han ønsker ikke at kommentere udfaldet.