Danske Spils kendis-boykot holdt en uge

Det skal være slut med kendte mennesker i reklamer.

Sådan lød beskeden 25. maj i en pressemeddelelse fra Spillebranchen, der blandt andet består af Danske Spil, Bet365, Betfair og firmaet bag Unibet.

'Fremover vil vi undlade at bruge kendisser til at promovere vores spilprodukter. Netop brugen af kendte i reklamer er noget af dét, eksperter har peget på, virker stærkt på især de unge og vil kunne påvirke spiladfærd negativt, og det lytter vi til,' sagde Morten Rønde, direktør for Spillebranchen, i pressemeddelelsen.

Danske Spil har i mindst to år været fortaler for, at man skulle stoppe med at bruge kendte mennesker i reklamer - blandt andet i en artikel hos Mediawatch - men det tog ikke engang en uge efter pressemeddelelsen, før bookmakeren igen udgav en reklame med en kendt.

Forud for Danmarks landskamp tirsdag mod Østrig blev Facebook-brugere nemlig præsenteret for et sponseret opslag, hvor komiker og Instagram-kendis Rasmus Wallbridge agerede den nugget-elskende Allan, som havde luret, hvilken taktik danskerne skulle bruge. Også 1. juni kunne brugere på Facebook se 'Allan' lave optakt til Champions League-finalen.

Rasmus Wallbridge agerer Allan i Facebook-videoer for Danske Spil. Foto: Screenshot fra Facebook

Danske Spil bakker op - men afventer

Ekstra Bladet har spurgt Danske Spil, hvorfor man i to år har været fortalere for ikke at bruge kendte mennesker i reklamer, mens man så under en uge efter en storstilet pressemeddelelse med flotte ord og gode intentioner om at skabe en sund spilkultur selv gør lige præcis det samme.

Danske Spil ønsker ikke at stille op til et interview omkring sagen, men har i stedet sendt et mailsvar.

'Vi bakker op om det nye initiativ om at undlade at bruge kendte personer til at markedsføre spilprodukter, og vi afventer nærmere retningslinjer og fortolkning fra Spillebranchen for at kunne implementere initiativet,' skriver kommunikationschef Line Bruun og fortsætter:

'Vi har i forbindelse med videoen taget en række valg i forhold til ansvarlighed. Vi har blandt andet valgt en person over 25 år til at spille den fiktive karakter, og der er ingen direkte spilopfordringer eller produkter i filmen. Derudover er videoen kun udgivet fra vores egne sociale medie kanaler med aldersbarrierer, så selv hvis den deles, vises den ikke til mindreårige.'

Ikke trådt i kraft endnu

Direktør for Spillebranchen, Morten Rønde, fortæller til Ekstra Bladet, at der endnu ikke er lavet en klar definition af, hvad en kendis er.

- Det er noget af det, vi sidder og kigger på, for der er selvfølgelig nogle problemstillinger i det, som vi er nødt til at få klappet af. Men intentionen er selvfølgelig, at man ikke bruger en, der har et kendt ansigt, til at promovere et produkt og stå som rollemodel for det, siger han og understreger, at reglerne slet ikke er trådt i kraft endnu.

- Det er vores aftale, at vi skal gøre det, men man er nødt til at have respekt for, at nogle har lavet markedsføringskampagner og så videre. Det kommer så hurtigt som muligt, men vi er nødt til at få ordlyden helt på plads og give spiludbyderne mulighed for at tilpasse sig. Det er jo ligesom med lovgivning, der heller ikke bare træder i kraft fra den ene dag til den anden.

- Men når det træder i kraft, vil det her så være et brud på reglerne?

- Det vil jeg ikke gøre mig dommer over, for jeg har ikke set reklamen, og vi har ikke ordlyden parat. Men det er i hvert fald et mål at stoppe det her med, at kendte skal reklamere for spilprodukter, og så må du jo drage dine egne konklusioner af det, lyder det fra Morten Rønde.

Center for Ludomani: Øv!

Hos Center for Ludomani ærgrer man sig over, at bookmakerne tilsyneladende fortsætter med at bruge kendte mennesker i reklamer.

- Øv, øv, lyder reaktionen fra centerleder Henrik Thrane Brandt.

- Vi har i flere år sagt, at disse kendte mennesker på ingen måde hører hjemme i markedsføringen, og når vi siger det, så er det, fordi de mennesker, der kommer hos os, gør det meget klart, at disse kendisser, man ser op til, betyder noget. Så på den måde er det yderst uheldigt, synes vi.

Han henviser også til den seneste prævalensundersøgelse fra Rambøll bestilt af Spillemyndigheden. Den viser blandt andet en fordobling af antallet af voksne, som har et problem med spil - fra 5,2 procent i 2016 til 10,9 procent i 2021.

Det er den samme undersøgelse, der fik Spillebranchen til at igangsætte de nye tiltag, som altså ikke er trådt i kraft endnu.

Henrik Thrane Brandt hilser diverse tiltag fra bookmakerne velkomment, men han føler ikke, at de er gode nok til at få fulgt op og ført deres udmeldinger ordentligt ud i livet.

- Det overrasker, at de tilsyneladende fortsætter med at bruge kendisser - godt nok i en lidt anden målestok, men stadig en med ret mange følgere, og som måske appellerer lidt mere til det unge publikum. Vi synes, det er ærgerligt, og jeg synes, det er noget mærkeligt noget, siger han.

