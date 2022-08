Danske stjerner i oprør over lønforskel: 'Uretfærdigt'

For et par uger siden kunne ’Badehotellet’-stjernen Bjarne Henriksen til Radio4 og Ekstra Bladet afsløre, hvordan han fik 4000 kroner mere i løn om dagen end sine kvindelige medspillere under indspilningerne af serien.

Og det er præcis et år siden, at mere end 400 filmfolk sendte et åbent brev til Producentforeningen, der skulle gøre op med magtmisbrug, sexisme og også ulige løn mellem mandlige og kvindelige skuespillere i film- og tv-branchen.

I den anledning har Ekstra Bladet spurgt en række mandlige og kvindelige filmfolk om, hvordan de oplever den skæve løn, og hvad der skal gøres ved det.

En af dem var skuespiller Lotte Andersen, der i Politiken sidste år også åbnede op om, hvordan hendes mandlige medspillere fik mere i løn end hende på teateret.

- Det er sindssygt prekært at stille sig frem og sige sådan noget, både for din arbejdsplads og for dig selv og dine medspillere, fortalte hun til Ekstra Bladet på den røde løber.

- Du risikerer at få en hård dom, som handler om, at man måske ikke er mere værd. Vi er underlagt, at vi bliver prissat af nogle andre, hvilket også gør det hårdt for ens image at være den, der får for lidt i løn.

Skuespiller Lotte Andersen, 59 år. Foto: Emil Agerskov

I kølvandet på det åbne brev til producentforeningen sidste år er hun dog begejstret for, at der nu er indført krav på DR og TV 2 om, at de skal optælle, hvor mange mænd og kvinder de har ansat på produktioner.

- Det er ikke en kvote. Men det er bevidstgørende. Og bliver en sandhed, der kommer til at stå ret grelt, hvis der er uligevægt.

Sælger man billetter eller ej?

Caspar Phillipson, der senest har været med i ’Orkesteret’ på DR, påpegede på den røde løber, at skuespilleres løn hænger sammen med den popularitet og det ego, man har som skuespiller. Og at det derfor kan være noget, der ikke bliver talt så meget om i branchen.

- Jeg har oplevet på forestillinger, at der er nogen, der får utroligt meget i løn, men det er også dem, der sælger billetterne. Det er også derfor, det kan være svært kollegaer imellem at snakke om, fordi det er en underlig værdisætning, som også afspejler, om man sælger billetter eller ej.

- Jeg har indtryk af, at jeg får det samme for det samme arbejde som mine kvindelige kollegaer. Men selvfølgelig skal der være lige løn for lige arbejde, det er vi helt enige om. Vi skal tale højt om det, og fagforeningen skal løse det.

Skuespiller Caspar Phillipson, 51 år. Foto: Emil Agerskov

Mænd kunne være bedre kammerater

Men hvem bærer ansvaret for at sikre lige løn? Er det de kvindelige skuespillere, der må slå hårdere i bordet, eller skal producenterne tage ansvaret for udviklingen på sig?

Skuespiller og filminstruktør Charlotte Sachs Bostrup var også på den røde løber, og for hende sagen klar:

- Fordi de kvindelige skuespillere ikke ved, hvad de mandlige skuespillere får, så har de svært ved at sikre, at de får det samme.

- Så os som mener, at det er urimeligt og uretfærdigt, synes, at mandlige skuespillere kunne være gode kammerater ved at fortælle, hvad de får, så kvinderne har en chance for at forhandle sig op på samme niveau.

Skuespiller Therese Glahn, 52, og filminsturktør Charlotte Sachs Bostrup, 58. Foto: Emil Agerskov

Hun mener dog også, at det er et problem som arbejdsgiverne selv er nødt til at engagere sig meget mere i, end de i hendes optik gør nu.

- Det er jo ikke sikkert, mændene har lyst til at være med, jeg kan godt forstå de har nogle privilegier, de måske ikke har lyst til at opgive. Så producenterne burde tage ansvar og sige til mændene, at de ikke kan få så meget, at man ikke kan lønne kvinderne lige så godt.

- Det er et arbejdsgiveransvar, det synes jeg. Det er dem, der forhandler lønnen.

Ungdommen tør godt: Vi taler om løn med hinanden

Video: Emil Agerskov

