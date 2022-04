Danske stjerner må undværes

Hvis du havde håbet, at du i biografen kunne få lov til at se Anders Matthesen brillere i ny film, hvor også smørstemmen Christopher spiller med, så bliver du slemt skuffet. I stedet udkommer 'Toscana' direkte på stream hos Netflix

For år tilbage var det et dårligt tegn, hvis en film, der egentlig var planlagt til at gå i biografen, blev vurderet så ringe, at den blev udsendt direkte på VHS-bånd eller DVD.

Men sådan forholder det sig ikke anno 2022.

Her kan det sagtens være en god ting, såfremt en streaminggigant som Netflix med over 200. mio. kunder på verdensplan køber rettighederne til din film på bekostning af de danske biografer, ligesom det på ingen måde behøver at være tegn på, at filmen er dårlig.

Snarere tværtimod.

Lavet til biograferne

Egentlig var den danske film 'Toscana', der er instrueret af Mehdi Avaz og har bl.a. Anders Matthesen og sangeren Christopher på rollelisten, produceret til almindelig dansk biografdistribution med planlagt premiere sidste år.

Coronapandemien kom dog i vejen, og nu er biografpremieren droppet til fordel for giganten Netflix, der har overhalet indenom og snuppet rettighederne til filmen.

Fra 18. maj kan kunder hos Netflix således nyde filmen uden at skulle forlade eget domicil og ulejlige sig med at indtage de røde biografsæder et sted ude i byen.

Den første af sin slags

Danske serier på Netflix har vi set nogle stykker af - bl.a. 'The Rain', Equinox' og 'Kastanjemanden', men 'Toscana' bliver den første danske rendyrkede Netflix-film nogensinde.

Med rettighederne har Netflix således sikret sig, at man må kalde Mehdi Avaz' film for en såkaldt 'Netflix Original', der normalt er et kvalitetsstempel i sig selv.

En stor del af holdet bag 'Toscana', der nu får premiere som Netflix Original og ikke i biograferne som tidligere planlagt. Foto: Miklos Szabo

Christopher spiller kok

I feelgood-dramaet ‘Toscana’ spiller Anders Matthesen en kok, der skal sælge sin fars forretning i Toscana, hvor han møder en italiensk kvinde, der får ham til at se sit liv i et nyt lys. I køkkenet arbejder også popstjernen Christopher med efternavnet Nissen, der er blandt hovedrolleindehaverne og får sin debut som filmskuespiller.

Lærke Winther, Ghita Nørby, Karoline Brygmann og Sebastian Jessen er blandt flere andre desuden på rollelisten.

Instruktør Mehdi Avaz, der bl.a. er kendt fra 2019-filmen 'Kollision', er denne gang helt på egen hånd, og 'Toscana' er således hans første soloprojekt uden brødrene Misam og Milad ved sin side.

Ekstra Bladet ville gerne have haft en kommentar til denne artikel fra direktøren for danske biografer, Lars Werge.

Vi ville gerne forholde ham det, der måske kan vise sige at blive en tendens i fremtiden og dermed potentielt gå ud over antallet af danske premierefilm i de danske biografer, såfremt Netflix og andre streaminggiganter i højere og højere grad overbyder for rettigheder.

Han melder dog, at han fredag er optaget andetsteds.