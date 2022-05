Teitur Skoubo er langt fra den eneste realitydeltager, der er gået over stregen, når kameraerne er slukket

Ekstra Bladet

Teitur Skoubo blev onsdag idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt.

Men han er langt fra den eneste realitydeltager, der enten har brudt loven eller er havnet i shitstorm, når kameraerne slukkede.

Her får du et potpourri over nogle af de største skandaler, som de danske tv-stjerner har været involveret i.