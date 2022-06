Dario Campeotto opereret for kræft

I januar måned meddelte 83-årige Dario Campeotto, at han var nødsaget til at sætte sin karriere på pause, da han var blevet ramt af kræft.

Nu fortæller hans hustru, Gertrud Campeotto, at sangeren og skuespilleren er blevet opereret for sin sygdom på Rigshospitalet. Det skriver Billed Bladet.

10. juni var Dario Campeotto under kniven og blev opereret for kræft i bugspytkirtlen. Operationen gik ifølge Gertrud Campeotto rigtig godt.

- Det var en stor operation, så han er træt, men har det godt. Nu gælder det om at få kræfterne tilbage, siger Gertrud Campeotto til ugebladet.

Dario Campeotto er blevet udskrevet og opholder sig nu hjemme i deres hus på Frederiksberg, hvor han er ved at komme til hægterne efter indgrebet.

Sang for barnebarnet

Trods sin sygdom har Dario Campeotto alligevel vist sig offentligt nogle gange. Bladet andet til premieren på Cirkusrevyen i slutningen af maj, og da han sang for sønnen Filippo og hans kæreste Maria ved deres søns barnedåb i februar.

- Nu må jeg bruge alle kræfter på at blive rask. Det vigtigste er nu at kæmpe for mit helbred, sagde den kræftramte sanger dengang til Her og Nu, efter han havde sunget Bent Fabricius-Bjerre kærlighedssang 'En enkelt melodi til dig'.

Dåben udviklede sig i øvrigt særdeles romantisk. Filippo faldt på knæ og friede til Maria, der ikke tøvede med at give ham sit ja.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Dario Campeotto til, hvordan han har det efter operationen.