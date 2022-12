Datede verdensstjerne: Har fået ny kæreste

Sarah Bro fortæller, at hun har fået en ny kæreste

Den tidligere elitesvømmer Sarah Bro, der tidligere har dannet par med verdensstjernen Zac Efron, har fået en ny kæreste.

Det bekræfter hun over for SE og HØR.

'Ja. Jeg har fået en dejlig kæreste', skriver Sarah Bro i en besked til mediet, der skriver, at kæresten hedder André Tingberg.

Det virker til, at den tidligere professionelle svømmer har tilbragt julen sammen med kæresten. På Instagram har Sarah Bro nemlig delt en række billeder - blandt andet af et juletræ - hvortil hun skriver 'Juleting, selfieting, eksamensting, spiselige ting, kæresteting' med et sort hjerte.

Sarah Bro har tidligere været sammen med skuespilleren Zac Efron. Foto: Phil McCarten/Ritzau Scanpix

Kærester med verdensstjerne

Sidste år gav det stribevis af overskrifter i en lang række udenlandske og danske medier, da den tidligere elitesvømmer blev koblet sammen med verdensstjernen Zac Efron.

Sarah Bro blev ad flere omgange spottet sammen med stjernen i Los Angeles, hvor hun boede på daværende tidspunkt.

Flere medier kunne også bekræfte, at den amerikanske skuespiller var blevet set i Lyngby sammen med Sarah Bro, og at de to var kærester.

Senere kunne den tidligere OL-svømmer så bekræfte, at hun havde dannet par med verdensstjernen i en periode. Det gjorde Sarah Bro i podcasten 'Hjerteflimmer for voksne'.

Svømmeren fortalte blandt andet, at de mødte hinanden på en strand, og at bruddet fra Efron var hårdt.

