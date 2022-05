Det var i selskab med ekskæresten Mark, at tv-kendissen, Sasha Louise Sprange, indtog den røde løber i forbindelse med støtteshowet 'Let røven' til fordel for kampen mod prostatakræft fredag.

Parret dater nemlig igen efter den ellers lidt bratte afslutning i påsken. Det bekræfter Sasha Louise Sprange, der dog ikke er klar til at sætte titlen 'kæreste' på endnu.

-Vi dater igen nu, men det er baby-steps. Jeg tør ikke sige 'ja tak' til det hele endnu. Min tillid er blevet brudt, siger Sasha Louise Sprange til Ekstra Bladet.

Droppet på mail

Sasha Louise Sprange og Mark nåede at være kærester i lidt over et år, før de gik hver til sit tidligere på foråret.

Det skete, efter Mark slog op med tv-kendissen på en mail, fortæller Sasha Louise Sprange.

Men på trods af bumpet på vejen, så forsøger parret at finde hinanden igen.

- Mark elsker jeg jo stadigvæk, og jeg har meget stærke følelser for ham, og det er gensidigt fra hans side, lyder det fra tv-kendissen.

Sasha Louise Sprange er blandt andet kendt for sin deltagelse i 'Robinson Ekspeditionen' i 2018, ligesom hun også har udgivet en bog om sin kamp for at blive kvinde.

- Den handler om mit liv, og om hvordan jeg har måtte kæmpe for at blive, den jeg er i dag, sagde Sasha Louise til Ekstra Bladet dengang om sin bog 'Min kamp for at blive kvinde'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

27. august 2018 er en dag, Sasha Louise Sprange formentlig aldrig glemmer.

Her stod hun frem i Ekstra Bladet med sin største hemmelighed: At der stod Christian på dåbsattesten, da hun blev født. Læs historien her.