Dater ny fyr: 'Han slog benene væk under mig'

Anna Seneca, der er kendt fra 'Paradise Hotel', har i øjeblikket maven fyldt med sommerfugle. Efter bruddet med Oliver Erngart er hun nemlig begyndt at date en ny fyr.

Rygterne har i månedsvis svirret om, hvorvidt hun er begyndt at date sangeren Kevin Andreasen, bedre kendt som Bro. Men det afviser hun over for Ekstra Bladet. Dog kan hun fortælle, at hun er begyndt at se en anden fyr.

'Det er en, jeg har kendt igennem mange år. Seks-syv år. En rigtig god kammerat, som pludselig dukkede op i mit liv igen og slog benene væk under mig,' skriver hun til Ekstra Bladet.

Oliver er glad på Annas vegne

Lige nu befinder Anna Senecea sig i Tyrkiet, hvor hun er afsted for at få lavet tænder.

I et opslag på Instagram har hun delt et billede af et par tatoverede mandeben i sengen, men Anna Seneca forklarer, det er et gammelt billede. Hun bekræfter dog, at det er hendes nye fyr.

Annonce:

'Han er desværre ikke med i Tyrkiet. Det er kun en ønsketænkning. Jeg er alene afsted.'

Anna Seneca har tidligere dannet par med realitydeltageren Oliver Erngart, som hun har sønnen Mio med.

'Oliver er så glad på mine vegne. Heldigvis kender de to også hinanden og kan skide godt med hinanden. Så jeg er bare glad,' skriver Anna Seneca.

- Vi er gode venner

Tidligere på måneden kunne Anna Seneca og Oliver Erngart også fortælle, at de har fundet melodien igen. Ikke som kærester. Men som tætte venner, der kan samarbejde om sønnen.

'Anna og jeg, vi har det faktisk vanvittigt godt som forældre og venner nu. Jeg er lykkelig for det venskab, vi har fået skabt,' skriver Oliver Erngart i en besked til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at parret kører en 7/7-ordning, hvor de deles om sønnen.

Annonce:

'Vi føler, det giver så god mening, da vi begge har været med Mio 24/7 fra det sekund, han blev født. Det kunne faktisk ikke gå bedre. Vi kan snakke om alt og tage ud alle tre og spise frokost eller aftensmad, ja såvel har vi snakket om snart at tage i legeland og Knuthenborg Safaripark,' skriver Oliver Erngart.

Anna Seneca har tidligere sat ord på at være alenemor, efter hun gik fra sin tidligere kæreste Oliver Erngart.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bachelor er slut. De to fravalgte kvinder er med i ugens udgave af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app