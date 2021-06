Dater realitystjerne

Anne-Sofie Krab er begyndt at se realitykollegaen Jeppe Risager

Der er godt gang i amorinererne i reality-land.

Endnu et par har fundet sammen.

Det drejer sig om 'Ex on the beach'-stjernen Jeppe Risager og 'Paradise Hotel'-deltageren Anne-Sofie Krab.

Det fortæller den unge kvinde til Ekstra Bladet.

'Det rigtigt nok at Jeppe og jeg ses lidt, men vi er ikke kærester', skriver hun i en besked og fortsætter:

'Vi hygger bare og har det meget sjovt sammen', lyder det fra den nyeste paradiso.

Ifølge Anne-Sofie Krab startede de med at se hinanden, efter de havde skrevet sammen på Instagram, og de to har set hinanden den sidste måned.

Også Jeppe Risager bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er amoriner i luften.

'Vi hygger os bare. Sød pige. Vi er først lige begyndt at snakke sammen, så det er meget nyt', skriver han i en besked.

Jeppe er et af de store navne i den danske realitybranche og har medvirket i flere sæsoner af 'Ex on the beach'. Foto: Janus Nielsen

Fortid med realitystjerner

Anne-Sofie Krab er lige nu aktuel i sæson 17 af 'Paradise Hotel', hvor seerne på det seneste har kunnet følge hendes spirende romance med deltageren Nikolaj.

Det blev dog ikke til mere end et venskab mellem de to, og Nikolaj og Anne Plejdrup er senere stået frem som par.

Jeppe Risager har også tidligere fundet sammen med kvinder, der har medvirket i realityprogrammer.

Senest dannede han par med Sara Isafold, som han også var sammen med i 'Ex on the Beach'.