David Owe: - Det er urimeligt

Selv ikke Michael Bojesens fyring får David Owe til at ændre opfattelse.

Michael Bojesen har igennem længere tid været genstand for anklager om krænkelser på Sankt Annæ Gymnasium og i DR Pigekor, og han blev for nyligt fyret fra Malmö Opera efter Ekstra Bladets afsløring af mails fra Bojesen om kvinderne.

Det fik for nylig David Owe til at dele to opslag på Facebook, som diskuterer folkedomstolen, og tager afstand til, hvad der påstås, er mediernes unuancerede dækning af sagen.

David Owe skriver til opslagene, at han er helt enig i kritikken af medierne og takker kvinden, som har skrevet opslagene for at nuancere debatten.

Da Ekstra Bladet mødte skuespilleren til til Rikke Hørlykkes bogreception, for hendes nye bog 'Træn Til Livet', stod han fast på sin kritik.

Ønsker ikke at kommentere sagen direkte

Hvad tænker du generelt om den dækning, der har været af Michael Bojesen?

- Årh, det ved jeg sgu ikke rigtigt om, jeg orker at snakke om. Fordi jeg er så bange for, at man ender i en shitstorm, siger David Owe til Ekstra Bladet, men slår fast, at han er enig i opslagets tekst og lægger vægt på, at det vigtigste er, at man holder sig til fakta.

Foto: Ritzau Scanpix.

Forholder sig til fakta

- Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg har delt et opslag, som er skrevet af en kvinde, der hedder Helle Hedegaard Hein, og jeg synes teksten sammenfatter sagen meget godt, for den forholder sig til fakta. Og jeg synes det er ærgerligt, at man får skylden, for noget man ikke har haft del i. Så jeg synes, man burde være mere opmærksom på fakta, siger David Owe.

Michael Bojesen afviser, at han har krænket kvinder trods beskyldninger.

Forkert at dele private mails

Det er dog især deling af private mails, som er tilfældet i sagen med Michael Bojesen, som David Owe finder forkert.

- Jeg synes det er forkert at dele private mails. Det er urimeligt, uanset om indholdet i de mails er forkasteligt eller, hvad folk synes det er, siger David Owe og fortsætter:

- Så det er forkert at dele private mails, og jeg synes også det er forkert at skulle tage skylden for noget, en anden har gjort.

I en kommentar til Michael Bojesens Facebook-opslag omkring delingen af private mails, har David Owe da også ytret sig offentligt om sin støtte til sin tidligere underviser.

'Michael Bojesen, du er den bedste underviser, jeg har haft. Og din betydning for SAG har været uvurdelig. Du er et reelt og kærligt menneske, og hvis MIN værkstedshumor kom ud, så ville jeg være så meget på røven. Det er SÅ bekymrende, at jeg nærmest får kvalme. Hvad fanden laver din tidligere ven. Jeg er RYSTET. Jeg håber at, mine venner, der har hørt mig sige og skrive diverse langt værre ting end du har, forbliver mine venner, for ellers bliver jeg slagtet om 10 år', lyder det.

Hvis man ikke er på de krænkedes side, skal man holde sin kæft

David Owe er da også bekymret for, om hans udtalelser generelt kan skade ham.

- Jeg er bekymret for, at der bliver rettet skyts mod mig. Fordi der er en tendens til, at hvis ikke man er på de potentielt krænkedes side, så skal man bare holde sin kæft. Og det er en af grundene til, at jeg nærmest ikke tør sige noget, siger David Owe.