De kendtes tips: Sådan klarer du isolationen

Uanset om du er alene eller sammen med andre, kan det være svært at komme gennem en isolationsperiode. Det kan Sebastian Klein og Manu Sareen skrive under på

Mandag slog smittetallene igen rekord, og det betyder, at endnu flere danskere nu skal vinke på gensyn til verden, lukke døren og indfinde sig mellem fire mure.

At være isoleret - om man er det alene eller med andre - kan være en svær disciplin, og derfor har Ekstra Bladet ringet til Sebastian Klein og Manu Sareen, der giver forskellige tips til at komme sikkert gennem isolationen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sebastian Klein: Se Netflix

Den folkekære tv-vært og forfatter testede positiv på samtidigt som sin kone, og derfor gik de sammen i isolation. Foto: Lars Ostenfeld

- Hvad var det hårdeste ved isolationen?

- Man keder sig. Man sidder og laver ingenting, og man skal finde på ting at lave for at iværksætte sig selv.

- Det var en fordel, vi var to, så sidder man ikke helt alene, men man kan også godt blive træt af at kigge på det samme fjæs dag ud og dag ind.

- Men nu har jeg levet med det fjæls i 20 år, så jeg kunne godt overleve det.

- Hvad fik I tiden til at gå med?

- Jeg lavede blindsmagning med min hustru, for hun påstod, hun godt kunne smage noget, og det kunne jeg ikke. Det var sådanne dumme ting.

- Vi så også Netflix og tv, og så skriver jeg bøger, så jeg kunne godt opretholde en vis form for arbejde, imens jeg var isoleret.

- Hvad er dit tip til andre, som kan have svært ved at sidde for sig selv?

- Jeg vil jo gerne sige, at man skal gå ud i naturen, men det kan man jo ikke, for man skal jo helst blive for sig selv.

- Ellers må man kaste sig over en serie og håbe, den er god. Mit tip er, at 'Game of Thones' først rigtig bliver god efter femte afsnit.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Manu Sareen: En følelse af frihedsberøvelse

Manu Sareen testede positiv, da han ankom til Chile, og blev derfor eskorteret fra lufthavnen til et corona-hotel, noget han har beskrevet som en klaustrofobisk oplevelse. Foto: Jesper Houborg/Ritzau Scanpix

- Hvad var det hårdeste ved isolationen?

- Jeg var i Chile, det var fucking nedtur. Det hårdeste ved det var at være så langt hjemmefra, at blive spærret inde. Det er en følelse af frihedsberøvelse. Man føler sig befængt - sådan helt pest-ramt.

- Jeg var så syg, at alle dagene lidt flød ud i et. Jeg skulle bare have det overstået, men det gjorde fandme ondt, siger Manu Sareen.

- Hvad fik du tiden til at gå med?

- Jeg var priviligeret ved, at de er helt vilde med fodbold i Sydamerika. Der var seks kanaler, der viste det. Det var fedt. Det var med spanske kommentatorer, og jeg forstod ikke en skid af det.

- Så jeg så meget fodbold. Jeg troede, jeg skulle skrive og hygge mig, men jeg kunne ikke noget som helst. Jeg kunne stene fjernsyn og have nedtur over at følge sociale medier og se, hvor fedt folk havde det, fortæller den tidligere minister.

- Hvad er dit tip til andre, som kan have svært ved at sidde for sig selv?

- Jeg måtte sige til mig selv, at jeg skulle igennem det her. Jeg fortalte mig selv, at der er mennesker her i livet, der har det meget værre.

- Jeg kunne have siddet nede i en landsby i Sydafrika uden lægeligt opsyn. At sætte det perspektiv fik mig til at tænke 'okay, det skal nok gå', fortæller han.