De kendtes Uffe-anekdoter

I kendis-Danmark er det bestemt ikke gået ubemærket hen, at landets tidligere udenrigsminister og mangeårig Venstre-formand døde natten til søndag, 80 år gammel.

I et længere opslag på Instagram mindes journalist Cecilie Hother en episode, hvor hun i forbindelse med et større interview tilbragte en hel dag i selskab med den nu afdøde toppolitiker.

'For mange år siden havde jeg den store fornøjelse at interviewe Uffe. Det var til programmet 'Mit Frirum'. Og det foregik i Uffes sommerhus og egnen omkring. Uffe og jeg var på fisketur, og jeg fik et unikt indblik i mennesket Uffe. Den Uffe jeg fik lov at lære at kende, var et klogt, varmt, passioneret og inspirerende menneske. Tak Uffe', lyder det blandt andet fra Hother i opslaget.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Leave them

Den kontroversielle, danske komiker Brian Mørk har også været på banen.

Han har valgt at omskrive Uffes vel nok nok mest berømte citat: 'If you can't join them - beat them', der som bekendt blev sagt af en skælmsk smilende Uffe på vej til EU-møde i Lissabon på EM-finaledagen i 1992.

I Brian Mørks udgave lyder det i dagens triste anledning: 'If you can't join them - leave them'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bedre, større og stærkere

Udover journalister og komikere har en lang række af Danmarks førende tidligere og nuværende politikere naturligvis også været på banen med mindeord.

Heriblandt landets tidligere, socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt, der kalder Uffe en sand statsmand, der gjorde Danmark bedre, større og stærkere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

'Likes' fra de kendte

Tv-programmerne 'Go' morgen Danmark' og 'Go' aften LIVE' har lagt et mindeord på Instagram.

Opslaget er blevet liket flere end 1.200 gange - blandt andet af kendisser som Sara Maria Franch-Mærkedahl, der ud over at være vejr-vært også er kendt fra 'Vild med dans', tv-kokken Claus Holm og sangeren Pernille Rosendahl.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gamle mænd fra 'Muppet Show'

Jes-Dorph Petersen mindes på Facebook en episode, hvor han interviewede Uffe om politikerens biografi 'Som blad i høst'.

'Vi ligner sgu de to sure, gamle mænd fra Muppet Show', sagde Uffe efterfølgende om det foto, der blev taget af de to og lagt på Instagram for at lokke kunder ind i tv-butikken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Humøret svigtede aldrig

Forfatter Christian Mørk kalder i et mindeopslag på Facebook Uffe Ellemann-Jensen 'en hædersmand, hvis humør og overskud som vært aldrig svigtede'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Følsom, medlevende og arrogant

Læs det meget personlige og hudløst ærlige farvel til Uffe Ellemann-Jensen fra Hans Engell HER