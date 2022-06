De reddede mit liv

Lukas Forchhammer fortæller, hvad der skulle til, for at han lagde sin livsstil om til en væsentligt sundere en af slagsen

Den altoverskyggende frontmand i bandet Lukas Graham har været en tur forbi 'Go' Morgen Danmark'-studiet, hvor han udover at fremføre bandets seneste bud på et hit fortalte, hvordan han efter sin vilde ungdom er blevet en kernesund familiefar.

Det er efterhånden veldokumenteret, at den danske sanger og sangskriver har været særdeles glad for det, der synges om hittet 'Drunk in the Morning' og også ret glad for den slags tobak, der sælges på hans tidligere hjemmebane, Christiania.

Som ugens søndagsgæst i TV 2-programmet 'Go' Morgen Danmark' fortalte han til vært Heidi Frederikke åbent og ærligt om, hvordan hans liv flyttede sig fra motorvejens overhalingsbane til cykelstien, da han blev far for første gang i 2016.

Inden Lukas blev far, var han på grund af karriemæssig travlhed og stress så presset, at han - som han siger i interviewet - til tider 'sad og græd over havregrynene om morgen'.

Det ændrede sig dog, da far-rollen fik lov til at fylde i livet på linje med rollen som international popstjerne.

- Min kone og jeg taler nogle gang om, at mine børn på en eller anden måde har reddet mit liv, siger Lukas i interviewet og tilføjer:

- Børn tvinger blandt andet en til at gå i seng i nogenlunde tid, for de står altså stadig op klokken seks om morgenen.

Lukas Forchhammer og Rillo Schwartz på den røde løber til premieren på '7 Years of Lukas Graham' i 2020, hvor mundbind tydeligvis stadig var påkrævet. Foto: Tariq Mikkel Khan

I interviewet fortæller han desuden, at han faktisk nåede at ramme det berømte bristepunkt, umiddelbart inden han blev far.

- Jeg tror faktisk, det hele nåede at knække et par gange, inden jeg fik styr på det. Vi måtte aflyse en masse ting i 2016, inden Viola blev født, fortæller han.

Ifølge sangeren kører det hele i dag en hel del bedre, selv om han i perioder er væk fra sin kone og børn, hvilket han stadig ikke er fan af.

- Det er da en sorg i mit liv, samtidig med at jeg godt ved, det ikke kan være anderledes. Jeg laver jo, det jeg laver, lyder det fra sangeren, der er aktuel med den nye single 'One by One', der handler om hans to døtre.

Hele interviewet kan ses på TV2 Play.

Den fjollede jantelov

I sin karriere har Lukas ofte fået skudt i skoene, at han kan virke selvfed og arrogant.

Om det skyldes misundelse, jantelov eller det faktum, at danskerne ikke er vant til at se deres landsmænd optræde til Grammy-uddelinger og i amerikanske talkshows, vides ikke, men den berømte jantelov har Lukas et blandet forhold til, fortæller han:

- Janteloven kan mange gode ting. Den er ikke kun dårlig, men det er da fjollet at gå rundt og banke hinanden oven i hovedet med den og sige: 'Du kan ikke finde ud af noget, bare fordi jeg ikke kan finde ud af noget. Det er da en fjollet tilgang til tilværelsen.

