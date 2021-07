Der er en bred enighed om, at der var mere end bare fodbold på spil under onsdagens kamp

Spillernes skuffelse var ikke til at skjule, da Danmark onsdag aften måtte vinke farvel til EM-drømmen. Kampen mod England endte 2-1, og dermed sluttede den danske fodboldfest.

Men selvom festen sluttede, lever drømmen videre hos de mange danske fans. For selvom Danmark tabte onsdag aften, er der en bred enighed om, at vi vandt meget mere end som så.

Landsholdet sparkede den danske sommer i gang, og danskere landet over fik en chance for at bryde ud af corona-boblen og feste side om side i de røde og hvide farver.

På de sociale medier er opbakningen stor, og det vælter ind med rosende ord til de danske fodbold-helte efter semifinalebraget.

Den danske sanger Rasmus Seebach lægger ikke skjul på, at han mener, at vi vandt.

'Jeg synes sgu, at vi vandt det hele. Jeg er stolt af Danmark'.

Også Bagedyst-vinder Anne Mette Voss takker landsholdet for at have vist sårbarhed, fællesskab og meget mere end fodbold.

'Tak fordi I har lært vores børn, hvordan det er at føle sig som en del af noget større.'

'Tak for kammeratskabet og for at vise børnene på bedste vis, hvordan man står sammen, når kriser rammer.'

'Tak for tårerne, der lærte vores børn, at rigtige mænd også græder.'

'Og så vinder vi bare VM'

Længe ventede fester

Tv-værten Flemming Møldrup takker landsholdet for at have samlet folket efter en lang periode med afstand på grund af corona.

'Vores verden har bevæget sig, og sammen med Herrelandsholdet har vi fyldt den med længe ventede fester og os selv har vi fyldt op med tiltrængte kys og kram og betingelsesløs kærlighed.'

Tv-værten Anders Breinholt takker også landsholdet for at have vist mere end bare boldspil på banen og for at have vist sammenhold af en helt anden kaliber.

'Sammen er vi stærkest uanset hvor vi kommer fra og hvad vores baggrund er. Tillykke med jeres formåen og bedrifter, i er de største helte i nyere tid'

Bloggeren Mette Marie Lei Lange roser også fodboldspillerne for at have vist en mere personlig side af dem selv gennem denne slutrunde.

'Hvor har det været vidunderligt, smukt, samlende og rørende at følge de rød/hvide musketerer igennem tykt og tyndt de seneste uger, og hvor er vi skidestolte af, hvor fine fodboldspillere og mennesker, de er! '

Den tidligere danske statsminister Helle Thorning roser fodboldholdet på sin Instagram-konto med ordene:

'Tak for en uforglemmelig rejse. Tak for fantastisk fodbold, og for at minde os om, hvem vi stræber efter at blive'

Politikeren Tommy Ahlers roser også de danske drenge.

'Det gjorde i fandme godt, drenge. Hvor er det surt det ikke lykkedes. Så tæt på. Jeg hader trøstepræmier, men finder lidt trøst i jeres fantastiske spil, humør og sammenhold. Godt kæmpet.'

Også skuespiller Paprika Steen melder sig ind i klubben over danskere, som er blevet ret vilde med landsholdet og deres mere menneskelige side, som kom frem i denne slutrunde.

Tak til for den bedste fodboldsommer og verdens mest ELSKELIGE landshold. I er det smukkeste dreamteam. Ses til VM !!'