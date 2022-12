Degn i tårer: Sådan friede jeg

- Jeg har det mega fedt. Det er en af de helt store ting i livet, når man skal ned på knæ og håbe på at få et ja.

Sådan lyder ordene fra Christian Degn, der er blevet forlovet med kæresten Trine Johst Vammen. Mandag kunne den populære tv-vært nemlig afsløre, at han fik det ja fra kærligheden, som han inderligt ønskede.

- Trine er så fantastisk. Det er ret sjældent at få den oplevelse af kærlighed. En god ven blandt flere venner har sagt: Hvis det er nemt, så er det fordi, det er rigtig. Og det er netop sådan, at jeg har det med Trine, siger Christian Degn til Ekstra Bladet.

- Hvis man kæmper og kæmper for et eller andet, der skal lykkes, så er det nok ikke det rigtige. Jeg er bare så mega heldig at have det så let med Trine, siger han.

Tårer i øjnene

Det var juleaftensdag, at den 43-årige gik ned på knæ. Og det hele var nøje planlagt.

- Det skete på bakketoppen i Hollandsbjerg med udsigt over Randers Fjord. Trine er opvokset der, og jeg er opvokset på den anden side af fjorden. Så det var meget specielt.

Videre fortæller Christian Degn, at frieriet blev emotionelt efter kort tid. Ikke blot for ham, men også for hans kommende ægtefælle.

- Jeg havde tårer i øjnene allerede efter ti sekunder, tror jeg. Nogle sekunder senere var Trine med på den. Jeg begyndte at tænke, om ringen mon var stor nok, siden hun også fik tårer i øjnene, siger Degn med et lille grin.

Parrets lille søn Vagn var også med, da mor sagde ja til far. Men helt med var lille Vagn dog heller ikke.

- Han sov mellem det meste af seancen, men jeg er sikker på, at han er rigtig glad, lyder de afsluttende ord fra Christian Degn.

