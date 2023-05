Degns hammerslag: Giver 6,5 millioner

'Endelig fandt vi drømmeboligen!'

Sådan skriver tv-værten Christian Degn på Instagram onsdag morgen.

Sammen med sin forlovede, Trine Johst Vammen, har han købt en 250 kvadratmeter stor patriciervilla fra 1919 i Randers.

I opslaget afslører den tidligere vært på DR-successen 'Hammerslag', hvad parret har måttet give for herlighenden.

'HVAD MED PRISEN?!' Vi har givet 6,5 mio. kroner for de knap 250 kvm. På beliggenhed 5 i Randers. Og så fik vi pruttet robotplæneklipperen med. Velkommen til Jylland!

Annonce:

6,5 millioner kroner er meget i Randers, men henne om hjørnet er et andet hus til salg for 12 mio. Det er bare et fedt kvarter! Og sat i relief startede vi med at søge hus på det centrale Amager. Dengang var det eneste, vi kunne finde i samme prisleje et faldefærdigt hus, der ifølge mægleren stod til nedrivning', skriver han og uddyber overfor Ekstra Bladet, at han og Trine Johst Vammen i begyndelsen af deres boligjagt gik efter er hus, der lå maksimalt 25 minutters cykeltur fra Rådhuspladsen i København.

- Der lå priserne fra det dobbelt af, hvad vi har givet for vores hus i Randers, til 18-20 millioner kroner.

Derfor valgte parret at udvide deres søgning og havnede altså i Kronjylland.

Christian Degn, Trine Johst Vammen og deres lille søn, Vagn, overtager villaen 1. juli, og så skal de i gang med at sætte huset i stand.

- Der har boet en familie der i 20 år, så der skal slibes gulve, males og fjernes noget tapet. Køkkenet er ældre end mig, så det skal vi også have set på, siger tv-værten, der fylder 44 år i morgen.

- Er I gør det selv-typer eller skal der håndværkere på?

- Det bliver nok en kombi. Men jyske håndværkere har en noget anden pris end dem i København, så det kan da godt være, at vi får en pris på, hvad det koster at få nogen til at komme og male, siger han.

Annonce:

- Kommer vi til at følge istandsættelsen på tv? Flere af dine kollegaer har renoveret deres hus for rullende kameraer?

- Jeg tror at TV 2 har de boligprogrammer af den type, som de har brug for lige nu. Men det er ikke sådan, at vi ville have et problem med at lukke folk ind. Vi har ligesom lavet vigtigt tv tidligere i år, siger Christian Degn med henvisning til programmerne om dårlig sædkvalitet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der er mange myter om de små svømmere og sæd. Bliv klogere på dem her:

Otte sædmyter: Det må du IKKE gøre