Deler ærligt billede: Har lært at leve med det

Cana Buttenschøn har lært at se sin krop i et meget mere positivt lys

Der er ikke længe til, at Cana Buttenschøn kan kalde sig mor til tre. Hun og kæresten Simon Thrane skal snart være forældre til deres første fælles barn.

I den forbindelse har den højgravide forfatter, blogger og influencer delt et ærligt billede af sin meget højgravide mave.

'Vi er her stadig. Mig, babyen i min mave og mine hundredevis af strækmærker, som i den grad er vakt til live igen', skriver hun til billedet.

Lært at leve med det

Til Ekstra Bladet fortæller Cana Buttenschøn, som i forvejen har to børn fra sit ægteskab med sangeren Thomas Buttenschøn, at hun har lært at elske sin krop - også med strækmærker.

- Jeg har haft strækmærker på kroppen i ti år, og jeg har lært, at det er sådan her, jeg ser ud, og jeg har ligesom lært, at det jo bare er min krop, der har lidt særpræg, forklarer hun.

Artiklen fortsætter under billedet...



Derfor er det blevet meget naturligt for hende at dele billeder, som viser tegnene på at have givet liv.

- Jeg kan godt huske, at da jeg var gravid første gang, så tænkte jeg 'Åh nej, det var da godt nok synd for mig, at jeg skulle være sådan en, som fik så mange strækmærker', fordi jeg har trods alt lidt flere end gennemsnittet, fortæller hun ærligt.

Men de tanker besluttede Cana sig hurtigt for at lægge bag sig, og derfor er hun også flere gange blevet rost for at dele meget ærlige billeder af sin krop.

Primært positivt

- Jeg tror også, at jeg ret hurtigt besluttede mig for, at det ikke skulle hæmme mig overhoved. Og det må jeg sige, at jeg især har fået bekræftet, når jeg viser det frem. For det er jo primært kun positive mennesker, som kommenterer på det og derfor tænker jeg ikke længere over, at jeg deler sådan nogle billeder.

- Det er meget befriende at have det sådan, lyder det fra Cana.

Derfor glæder det også Cana, når hun får at vide, at hendes billeder har hjulpet andre kvinder.

- Lige der kan Instagram virkelig have en kæmpe værdi.

- Min krop er ikke mere speciel end alle andres, hverken på godt eller ondt. Det er derfor også vigtigt for mig, at det ikke bliver nogen 'big deal', for det er jo bare en krop. Og det er jo sådan nogle af os bare ser ud - der er jo selvfølgelig aller variationer.